伊中技术转让管理研讨会在上海举行

伊朗国家通讯社（IRNA）：中伊商会副会长在典礼上表示，中伊商会为实现其目标，成功举办了两次研讨会和公约；为了增强华东商人的技术知识和科学实践经验，多次提出要求，并发起了第三次中伊技术转让管理专业研讨会。

阿里礼萨·莱麦丹妮·法拉德（Alireza Ramazani Fard）宣布上海各大商会委员会的计划和工作，以在不久的将来连续举办更加专业的研讨会。

伊朗伊斯兰共和国驻上海总领事莱麦丹·帕拉瓦兹（Rmadan Parvaz)在这次研讨会上将中国评为世界第二大工业化国家。

他强调，必须扩大与中国的经济和商业战略关系，以及在两国之间转让新技术的重要性。

伊朗驻上海总领事强调了培训和促进华东地区商人定量和定性教育的重要性，感谢商会和董事会委员会的努力，并强调继续举办此类讲习班和研讨会。

在这次专业的讲习班研讨会之后，工业管理及生产和运营趋势的杰出教授Fazlullah Jamalou为商会成员讲授了了关于在国际和中国背景下的技术转让和技术知识的获取，以及各种各样的工业采购经验和知识，他向商会成员和与会者们提供了详细而实用的介绍。

他讲道，上海在工业项目、设备和机械领域，以及中伊双方之间贸易谈判技术的重要性、生产前和生产后的检查以及从中国购买时的注意事项。