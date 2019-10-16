伊朗港口迈向高质量发展 今起查巴哈尔港能容纳巨舰

伊朗国家通讯社（IRNA）：穆罕默德·拉斯塔德（Moahammad Rastad）说：“ 查巴哈尔（Chabahar）港口在世界贸易的重要路线上具有许多战略优势，其中最重要的是东西向路线。”

道路和城市发展部副部长在谈到通向印度、阿富汗和伊朗三个国家的查巴哈尔海线协定时补充说：“ 查巴哈尔港口的优势之一是该港口的市场范围广泛，其中包括印度洋沿岸国家、东非国家、一些阿拉伯国家以及阿富汗和中亚国家。

他继续说道：“查巴哈尔港是我们根据国际BOT合同成功吸引的第一个港口。吸引外国投资的能力是查巴哈尔港口的另一个优势。”

港口和海事组织主任提到该组织为发展Chabahar的Shahid Beheshti港口所做的努力，他强调：随着Chabahar港口发展计划的第一阶段和第二阶段的一部分基础设施的建立，该港口已成为季节性港口， 全年可以提供运输和港口服务。

他对航运公司做出回应说：“Chabahar港口配备了最先进的设备，即使在制裁高峰期，其装卸作业也出现了超过30％的积极趋势。”

拉斯塔德说：“ 随着印度通过查巴哈往阿富汗的过境路线的开通，该路线已成为正式路线，也证明了查巴哈尔港口的能力。”

查巴哈尔港，位于伊朗东南部省份，靠近巴基斯坦边境，是连接阿曼湾和阿拉伯海的天然海港，也是伊朗境内目前唯；因此伊朗政府将其视为通往外界的重要通道，大力进行发展和推广。