中媒：亚洲足坛各队实力差距整体来说在逐渐缩小

伊朗国家通讯社（IRNA）：本周三凌晨结束的世预赛40强赛第四轮比赛中冷门不断。中国队客场和菲律宾互交白卷，令球迷极度不满意，而伊朗和阿联酋两个种子队则更是分别输给了巴林与泰国，沙特和韩国也未能在客场拿下巴勒斯坦和朝鲜。很多人对于第四轮的结果十分惊讶，但其实根本没必要如此，因为自今年9月40强赛开赛以来，几乎每轮都有冷门，至今只有日本、叙利亚和澳大利亚三支球队保持全胜，这也从一定程度上反映出亚洲足坛各队实力差距整体来说在逐渐缩小。

小组赛第一轮，FIFA排名仅110的巴林就战平了前亚洲杯冠军伊拉克，当然更大的冷门是巴勒斯坦主场2比0完胜乌兹别克斯坦，几乎让前两届世预赛只差一步进入世界杯的中亚狼首轮就逼入绝境。

第二轮，3次亚洲杯冠军得主、FIFA排名第69的沙特，在客场被排名144的也门逼平。新科亚洲杯冠军、FIFA排名第55的卡塔尔，更是在主场都未能拿下排名第101的印度。

第三轮，叙利亚虽然主场击败了马尔代夫，但只赢对手1球，直接让主教练面临下课危机。

至于刚刚结束的第四轮更是冷门集中大爆发。西亚老牌劲旅、今年亚洲杯四强球队阿联酋客场输给了泰国队，成为40强赛第一支输球的种子队。

上轮还14球狂胜柬埔寨的伊朗，则0比1输给了巴林。伊朗FIFA排名高居第20，是亚洲老大，比巴林高出了90个排名，依然还是败在了对方脚下。

中国队历史上首次未能击败菲律宾，并且还时隔104年再度被对手零封。沙特则继续疲软，客场和巴勒斯坦互交白卷。亚洲头号球星孙兴慜领衔的韩国队，客场也只是和朝鲜0比0握手言和。

四轮世预赛之后，40支球队中仅有日本、叙利亚和澳大利亚保持全胜，其中日本和澳大利亚是种子队，叙利亚是第二档次球队。从第三档次的巴勒斯坦、巴林、泰国、印度、菲律宾，第四档次的也门表现来看，他们距离身前档次球队的水平并不远，亚洲足坛传统强队的绝对优势在缩减。

虽然中国队目前被叙利亚反超，只排名小组第二，但中国队是成绩最好的小组第二，出线形势还是比较乐观的。而伊朗和沙特两大西亚豪强则就有些“悲剧”了，伊朗目前排名小组第三，沙特虽然排名小组第二，但只领先身后的巴勒斯坦、新加坡1分。以沙特现在的状态，拿不到出线名额也并非不可能。G组的阿联酋同样只排名小组第三，泰国和越南这两个以前的东南亚鱼腩如今快速成为了亚洲足坛的新晋势力。