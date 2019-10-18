权威发布丨扎里夫分别与俄伊叙外长通话 就叙利亚问题交换意见

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）昨晚分别同俄罗斯、伊拉克和叙利亚外长通电话，详细讨论”叙利亚局势发展，“尤其关注叙利亚东北部局势”。

根据伊通社收到伊朗外交部的报告，德黑兰和有关各方将就叙利亚问题继续磋商。

土耳其国防部9日宣布，土耳其军队已对叙利亚北部的库尔德武装展开地面军事行动。土耳其国防部在社交媒体上说，作为“和平之泉”行动的一部分，土耳其军队和“叙利亚国民军”已开始在叙利亚北部幼发拉底河以东地区发动地面进攻。

最近伊朗伊斯兰共和国外交部发表声明，对土耳其在叙利亚境内的军事行动表示忧虑，要求土耳其立刻停止军事行动。

伊朗外交部声明表示，“只有在尊重叙利亚领土完整的条件下，以和平方式才能解决局势问题，并指出，德黑兰与安卡拉和大马士革双方都保持着联系。”

声明说，“伊朗伊斯兰共和国外交部对土耳其在叙利亚领土上的军事行动表示关切，考虑到冲突地区平民所面临的人道主义局势及持续危险的严重性，在此强调土耳其军队必须紧急停止袭击并撤出叙利亚领土。”

声明还强调，“土耳其的军事行动将在叙造成广泛的物质和人道主义损失。”

伊朗外交部强调，“德黑兰反对安卡拉的行动。伊朗理解土耳其对本国安全的担忧，但是，伊朗外交部强调说，不能以军事行动消除不安。”