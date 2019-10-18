伊朗派出庞大代表团参加第七届世界军人运动会

伊通社（IRNA）德黑兰10月15电 伊朗队除了攻击力强劲之外，防守也是十分出色，从年初的亚洲杯到如今的亚洲预选预赛，期间8场正赛有7场零封对手。其实这几年伊朗足球队的前场球员进步很快，他们经常会参加一些和欧洲球队的比赛，所以伊朗足球队的实力确实在不断地进步。近期锋线球员表现非常出色，这很可能是伊朗队攻防体系更加均衡的一个例证。