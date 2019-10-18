2019年10月18日 上午10:40
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伊朗派出庞大代表团参加第七届世界军人运动会

伊朗派出庞大代表团参加第七届世界军人运动会

伊通社（IRNA）德黑兰10月18电 此次伊朗派出了200余人组成的庞大代表团，其中包括167名运动员。

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆报道，  第七届世界军人运动会将于10月18日至27日在中国湖北武汉举行。

比赛设置27个项目共329个小项。赛会主题口号是“创军人荣耀，筑世界和平”。

伊朗代表团已于10月15日正式入住武汉军运村。

此次伊朗派出了200余人组成的庞大代表团，其中包括167名运动员。

他们将参加跆拳道、柔道、自由式摔跤、古典式摔跤、田径、定向越野、铁人三项、军事五项、跳伞、射箭、排球、马拉松、救生、射击等14个大项的比赛。

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