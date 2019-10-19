中国外交部发言人谈伊朗提出的霍尔木兹和平倡议

伊朗国家通讯社（IRNA）：2019年10月18日外交部发言人耿爽就伊朗提出的霍尔木兹和平倡议答记者问。

问：伊朗总统鲁哈尼提出了一项关于霍尔木兹海峡的和平倡议（OMID/HOPE)，中方对该倡议有何评论？

答：当前中东海湾局势高度复杂、敏感，中方对此密切关注。维护地区的和平稳定，符合国际社会共同利益。中方欢迎一切有助于推动地区形势缓和的倡议和外交努力，鼓励地区国家本着睦邻友好的精神，相互释放善意，停止敌对，开展对话，通过集体协商来解决彼此的分歧。

最近伊朗外长扎里夫在社交媒体推特上呼吁地区国家结成德黑兰提出“希望联盟”倡议。

当地时间10月16日，伊朗伊斯兰共和国外交部部长穆罕穆德·扎凡德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在推特上写道：“感谢巴基斯坦总理伊姆兰·汗为推动波斯湾区和平和解所作的不懈努力……”

巴基斯坦总理伊姆兰·汗于10月12日访问伊朗，在此期间，他会见伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）、伊朗总统鲁哈尼和其他官员，为近日地区日益紧张寻求和解方案。

伊朗外长扎里夫在其推特上表示，我又一次提到“霍尔木兹和平倡议”，而与此同时再次邀请该地区国家领导人以及同事与伊朗一道制定出和平、安全、稳定与繁荣的计划协议。

9月25日伊朗总统在联合国大会会议上提出“霍尔木兹和平倡议”并说，“由于伊朗担负着波斯湾和霍尔木兹海峡安全、和平、稳定与进步的历史责任，我邀请所有受波斯湾和霍尔木兹海峡事态发展影响的国家加入“希望联盟”，即“霍尔木兹和平倡议”。”

伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）在联合国大会会议上说道:“希望联盟”旨在促进霍尔木兹海峡地区与国家和平、稳定、发展与繁荣，并促进彼此之间了解、和平与友好关系。 该倡议涵盖了各个合作领域，如公共能源安全，航海自由，包括石油和其他资源往返霍尔木兹海峡及其以外地区的自由流动。

伊朗总统表示，希望联盟建立在相互尊重、利益互惠、地位平等、对话与谅解，尊重主权和领土完整，尊重国际边界，和平解决所有争端以及等重要原则，其中最重要的是建立在“不侵略”和“不干涉内政”原则基础上。