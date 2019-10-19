伊朗驻华大使： 我们的人民与政府对两国关系有着更高的期待

伊朗国家通讯社（IRNA）：穆罕默德·凯沙瓦尔扎德（Mohammad Keshavarzadeh）昨日在北京对伊朗中国商会的商人说，尽管美国对伊朗实施了不公平的制裁，伊中之间的关系仍在政治、经济和其他领域正在不断地发展。

伊朗驻华大使指出，伊中两国高层交往不断密切，两国人民之间的友谊也不断加深，我们的关系正处于历史上最好的时期，两国人民与政府对两国关系也有着更高的期待。

凯沙瓦尔扎德说，最近伊朗向中方提交了“伊中两国25年合作战略计划“草案；该计划概述了两国在各个领域包括石油、天然气、商业、投资等等领域的路线图。该计划表明两国对未来合作的真正意愿。

他强调，应该说，伊朗伊斯兰共和国领导人一贯以来都非常重视中国，把中国视为东方外交的重要一环。

伊朗驻华大使在向伊朗驻华商人讲话时补充说，在当前局势下，非石油出口对伊朗来说是非常重要的因素，由于两国最近在海产品和牲畜领域达成了一些协议，因此我们可以判断说中国市场对伊朗的一些产品就是十分重要的出口站。

凯沙瓦尔扎德在接受伊通社采访时说：“在一带一路合作倡议的框架内，为中国与包括伊朗在内的其他国家发展提供了许多珍贵的机会。”

他表示，“一带一路”为世界经济、文化、政治等领域的全面和平与稳定发展提供了平台。伊朗民众与领导人完全赞同“一带一路”的理念，伊朗“做好了一切准备，为‘一带一路’的进一步顺利发展与完善而努力”。

伊朗驻华大使在采访中指出了伊中在旅游业方面的合作潜力，并说：“每年约有1.5亿中国游客出国旅游，如果我们能在此方面作出努力、把握时机，这将有助于旅游行业的发展和繁荣。”

凯沙瓦扎德说曾经说过 “作为伊朗驻华大使，我保证，如果中国游客在伊朗遇到任何困难，可以通报我们，我个人会高度重视并尽快解决！。

最近媒体报道，在今年中国国庆节期间，位于伊朗历史名城设拉子的著名景点“粉红清真寺”挤满了中国游客，游客在这个景点的狭窄空间内几乎寸步难行。在伊朗多年经营旅游公司的一名中国人以爆棚来形容国庆黄金周期间大量中国游客涌入伊朗的状况。