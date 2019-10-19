首届中国驻伊朗使馆和中资机构体育节在德黑兰开幕

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆报道，开幕式在庄严的中国国歌声中拉开序幕，中国驻伊朗使馆全体馆员、在伊中资机构人员、留学生等约300人整齐列队，齐声高歌，气氛热烈。

中国驻伊朗使馆经商处负责人邬沛民参赞致欢迎词，他希望通过体育节这一活动丰富大家的业余生活，营造更好的工作、学习环境，也希望首届体育节创出品牌，成为在伊同胞联络感情、增进友谊的重要平台。

中国驻伊朗使馆大使常华也在致辞中指出，习近平总书记提出要大力发展以人民为中心的体育，此次由驻伊朗使馆总牵头、中资企业商会承办的体育节，就是要丰富在伊同胞的业余生活，大力发展人民体育。

常华说，组织开展驻伊朗使馆和中资机构体育节，目的是为在伊同胞搭建一个相互沟通交流的平台，锻炼身体，强健体魄。伊朗是共建“一带一路”倡议的重要节点国家，各个领域的中资机构和员工都是“一带一路”倡议的积极响应者，是“一带一路”的共同建设者。

他表示，本届体育节的主题是“团结、友爱、共建、共享”，希望通过这个平台进一步增进在伊同胞、在伊中资机构间的相互了解和友谊，为“一带一路”建设添砖加瓦。预祝各参赛代表队取得优异的成绩，祝首届驻伊朗使馆和中资机构体育节取得圆满成功。

随后，中国驻伊朗大使宣布首届体育节正式开幕。

中国驻伊朗使馆和中石油联队与葛洲坝队举行了首场篮球赛，双方你来我往，精彩纷呈，现场观众为两队加油助威。

开幕式前还举行了趣味运动会，踢毽子、套圈、趣味吹气球、投壶等项目，兼具竞技性和趣味性，老少皆宜，大家踊跃参与，掌声、笑声不断。

各单位人员纷纷表示，体育节搭建了一个很好的相互交流的平台，使“团结、友爱、共建、共享”理念深入人心，大家将以顽强的意志、优秀的作风，积极参赛、奋勇争先，团结合作、携手共赢，力争取得比赛成绩和精神文明双丰收。

在接下来为期4周的体育节中，每逢周末举行各类赛事，包括篮球、网球、羽毛球、乒乓球、保龄球、拔河等六大项。丰富多彩的体育节活动为在伊工作、学习和生活增添一份热情、一份精彩、一份生机与活力。