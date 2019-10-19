2019年10月19日 下午4:53
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首届中国驻伊朗使馆和中资机构体育节在德黑兰开幕

首届中国驻伊朗使馆和中资机构体育节在德黑兰开幕

伊通社（IRNA）德黑兰10月19电 昨日，在德黑兰最美的金秋时节，首届驻伊朗使馆和中资机构体育节在德黑兰阿扎迪体育中心篮球馆开幕。

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆报道，开幕式在庄严的中国国歌声中拉开序幕，中国驻伊朗使馆全体馆员、在伊中资机构人员、留学生等约300人整齐列队，齐声高歌，气氛热烈。

中国驻伊朗使馆经商处负责人邬沛民参赞致欢迎词，他希望通过体育节这一活动丰富大家的业余生活，营造更好的工作、学习环境，也希望首届体育节创出品牌，成为在伊同胞联络感情、增进友谊的重要平台。

中国驻伊朗使馆大使常华也在致辞中指出，习近平总书记提出要大力发展以人民为中心的体育，此次由驻伊朗使馆总牵头、中资企业商会承办的体育节，就是要丰富在伊同胞的业余生活，大力发展人民体育。

常华说，组织开展驻伊朗使馆和中资机构体育节，目的是为在伊同胞搭建一个相互沟通交流的平台，锻炼身体，强健体魄。伊朗是共建“一带一路”倡议的重要节点国家，各个领域的中资机构和员工都是“一带一路”倡议的积极响应者，是“一带一路”的共同建设者。

他表示，本届体育节的主题是“团结、友爱、共建、共享”，希望通过这个平台进一步增进在伊同胞、在伊中资机构间的相互了解和友谊，为“一带一路”建设添砖加瓦。预祝各参赛代表队取得优异的成绩，祝首届驻伊朗使馆和中资机构体育节取得圆满成功。

随后，中国驻伊朗大使宣布首届体育节正式开幕。

中国驻伊朗使馆和中石油联队与葛洲坝队举行了首场篮球赛，双方你来我往，精彩纷呈，现场观众为两队加油助威。

开幕式前还举行了趣味运动会，踢毽子、套圈、趣味吹气球、投壶等项目，兼具竞技性和趣味性，老少皆宜，大家踊跃参与，掌声、笑声不断。

各单位人员纷纷表示，体育节搭建了一个很好的相互交流的平台，使“团结、友爱、共建、共享”理念深入人心，大家将以顽强的意志、优秀的作风，积极参赛、奋勇争先，团结合作、携手共赢，力争取得比赛成绩和精神文明双丰收。

在接下来为期4周的体育节中，每逢周末举行各类赛事，包括篮球、网球、羽毛球、乒乓球、保龄球、拔河等六大项。丰富多彩的体育节活动为在伊工作、学习和生活增添一份热情、一份精彩、一份生机与活力。

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