伊朗民航国内航线首次有女飞行员驾驶

伊通社（IRNA）北京10月19电 ，伊朗伊斯兰共和国驻华大使就伊中两国友好的关系表示，“当前，中国的发展站在一个新的历史起点上，进入一个新的时期。伊朗也现在进入了新阶段；在这样的大背景下，伊中两国关系也站在了新的历史起点上。”