伊朗民航国内航线首次有女飞行员驾驶

伊朗国家通讯社（IRNA）：勒沙特·扎汗搭理（Neshat Jahandari）机长在其Instagram页面上宣布了，伊朗第一次由两名女飞行员驾驶客机完成飞行任务。
根据航空公司的一名飞行员在个人网页上写道： 7月22日首次由两名女飞行员，第一位飞行员勒沙特·扎汗搭理和第二位飞行员佛路子·覅路子（Foruz Firouzi）首次载160名乘客（德黑兰-马什哈德航线）和载171名乘客（马什哈德-德黑兰航线），完成飞行任务。
伊通社（IRNA）德黑兰10月20电 最近，两名伊朗女飞行员驾驶客机首次完成德黑兰-马什哈德，马什哈德-德黑兰的飞行任务。
伊朗国家通讯社（IRNA）：勒沙特·扎汗搭理（Neshat Jahandari）机长在其Instagram页面上宣布了，伊朗第一次由两名女飞行员驾驶客机完成飞行任务。
根据航空公司的一名飞行员在个人网页上写道： 7月22日首次由两名女飞行员，第一位飞行员勒沙特·扎汗搭理和第二位飞行员佛路子·覅路子（Foruz Firouzi）首次载160名乘客（德黑兰-马什哈德航线）和载171名乘客（马什哈德-德黑兰航线），完成飞行任务。
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