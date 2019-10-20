伊朗传统药品具有巨大的潜力与优势

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗不同地区约有8,400种药用植物；根据全球统计数据，全球药用植物贸易超过1070亿美元，并且鉴于传统草药在医学中的重要性，预计到2025年该市场的贸易额将超过4500亿美元。

据伊朗有关部门公布的统计数字，过去六个月伊朗药用植物的出口总值估计为1亿美元，与去年同期相比大幅增长。

伊朗药用植物的出口种类繁多，大部分出口到波斯湾和各个欧洲国家。

在过去六个月中，从伊朗不同地区共获取了500吨药用植物。

伊朗的传统草药和药品商店也相对繁荣，对伊朗草药、香料和独特的芳香草药感兴趣的外国游客是这些传统商店的客户。

最近伊朗伊斯兰共和国卫生部部长表示，伊朗是一个巨大的制药市场，是外国投资者的黄金机遇之地。

此外，伊朗森林、牧场和流域管理组织常务董事表示，自伊朗新年以来，我们共出口1,450吨草药了。

伊朗森林、牧场和流域管理组织常务董事塔拉胡穆·贝扎德（Tarahhom Behzad）昨日表示，自伊朗新年（3月21日）以来，我们共出口1,450吨草药了。

贝扎德在与当地官员的会谈中表示，伊朗已经甄别了约2500种草药，迄今已对170种草药进行了投资。

他补充说，大多数草药都以原始形态出口。

早些时候，农业圣战部研究、培训和促进组织负责人斯卡呐达尔·扎恩德（Eskandar Zand）周一表示，伊朗每年出口价值约4亿美元的草药，其中80％是藏红花。