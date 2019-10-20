春假期间 “世界之半”为中国游客提供特殊服务

伊朗国家通讯社（IRNA）：有些专家说，根据数据分析伊斯法罕今年的游客人数将比去年有所增加，加上中国旅游签证被取消，这将对吸引游客和增加伊朗在该国旅游市场中的份额产生重大影响。

在春节假期之前采取这种策略可能会将许多中国游客吸引到伊斯法罕（半个世界），该省的官员指出，伊斯法罕已准备好迎接游客特别是对中国游客的特殊服务。

伊朗经济事务与财政部长法哈德·德贾普桑德（Farhad DeJapsand）于12月底前往北京参加伊中联合经济委员会，他在接受伊通社（IRNA）采访时说："中国每年有1亿游客，如果只有2％的游客前往伊朗。 他们将对伊朗的经济和社会活动中发挥重要作用。"

据伊朗文化遗产，手工艺品和旅游部大使阿里·阿斯加尔·穆乃伞（Ali Asghar Mounsan）称，该部每年的目标人群是200万至1.2亿中国游客，并强调指出，伊朗在这些游客中的份额应从1700增加到200万。

文化遗产，手工艺品和旅游大使表示："1398年已经制定了关于吸引中国游客的具体计划。

许多中国人将在农历新年假期（2月）出国旅行，吸引这些游客可以为下半年提振我国的旅游业提供契机；农历新年始于1月21日至2月18日，许多人正在为该国超过13亿人口的假期和国外旅游做准备。

最近中国媒体报道，自今年7月16日起，伊朗给予中国公民免签入境待遇，持中华人民共和国普通护照、中华人民共和国香港特别行政区或澳门特别行政区护照的人员，赴伊朗旅游观光和商务访问可免签入境，每次入境后可停留21天。

今年国庆黄金周是伊朗给予中国公民免签入境待遇以来的第一个国庆长假。“免签入境对来伊朗的中国游客数量增长的推动十分明显，中国游客数量比去年同期几乎翻倍。”来自北京并在伊朗拥有旅游公司的老费对记者说。