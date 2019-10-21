【专访】伊朗武装力量副参谋长：发展伊中关系将确保该地区的持久安全

伊朗国家通讯社（IRNA）：梅赫迪·拉巴尼（Mehdi Rabbani）将军在北京接受伊通社（IRNA）记者采访时，补充说：“我代表伊朗伊斯兰共和国武装部队总参谋长前往香山参加国际安全会议。”

他说：“这次会议的目的是审查安全事态发展和反恐斗争。鉴于伊朗在过去十年中在打击恐怖主义（包括ISIS）方面拥有丰富的经验，我们可以在这次首脑会议上表达意见并且在建立持久安全方面发挥非常有效的作用。

拉巴尼计划参加第九届香山国际安全峰会，该峰会将于明天（星期一）在北京举行，为期三天。来自70个以上国家的代表将在北京参加演讲。

香山会议的目的是讨论重要的地区和国际安全问题，以及国家间关系和国际秩序领域的问题，并讨论关于管理亚太地区的安全风险和海洋安全问题。

拉巴尼将军在演讲的另一部分表示，希望此次访问是伊朗伊斯兰共和国联合参谋长穆罕默德·巴格里（Mohammad Bagheri）将军访华之后的延续，它将在两国的发展和军事关系中发挥重要作用，并持续维护两国之间的长期稳定关系。

伊朗伊斯兰共和国武装力量总参谋长穆罕默德·巴盖里将军（Mohammad Bagheri）9月11日应中国军委联合参谋部参谋长李作成上将邀请访问了北京。

巴盖里将军当时提到伊朗和中国武装部队的长期防务和军事合作时强调，这些伙伴关系也促进了两国经济和政治关系的发展。

他在北京告诉记者，自2016年以来，伊中两国关系就已升级为战略关系，并交流和制定了两国合作发展的综合方案。

他称中华人民共和国在亚洲和世界上都是一个非常重要的国家，并表示伊朗在各方面与中国合作都非常重要。

在回答有关他访华原因的问题时，伊朗武装力量参谋长表示，现今非常有必要特别是在技术战略和军事方面与中国朋友交换意见。