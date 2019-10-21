第九届北京香山论坛开幕 多国国防部长参加

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社报道，中国国务委员兼国防部长魏凤和出席开幕式，宣读中国国家主席习近平向本届论坛专门发来的贺信并作主旨发言。

魏凤和说，习主席对办好本届论坛寄予厚望，为我们凝聚和平共识、深化安全合作指明了方向。进入新时代，中国军队始终坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策，坚决捍卫国家主权、安全、发展利益，积极服务构建人类命运共同体。

他表示，当前，国际安全体系和秩序面临严峻挑战，坚持相互尊重、实现互利共赢是世界各国的共同意愿。亚太各国命运与共、相互依存，构建人类命运共同体符合我们的共同利益。

中国国务委员兼国防部长强调，中方愿与各国一道，秉持共同、综合、合作、可持续的新安全观，积极推动亚太安全规则建设，升级完善亚太安全多边机制，打造新型亚太安全伙伴关系，务实开展亚太安全军事合作，努力构建与地区一体化相适应、能够被各国普遍接受、兼顾各方需求的安全架构。

北京香山论坛于2006年创办。本届论坛以“维护国际秩序，共筑亚太和平”为主题，共有76个官方代表团、23国国防部长、6国军队总长（国防军司令）、8个国际组织代表及专家学者和各国观察员等1300余名嘉宾出席。