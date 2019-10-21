2019年10月21日 下午3:17
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伊朗将参加中国第二届进博会国家展

伊朗将参加中国第二届进博会国家展

伊通社（IRNA）德黑兰10月21电 中国国际进口博览会官方网站公布了第二届进博会国家展参展国名单，共有64个国家和3个国际组织参展，展示贸易投资领域的发展状况和成就。

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国国际进口博览会公众号报道，据进博会官网显示，第二届进口博览会国家展参展国分为亚洲地区、西亚非地区、欧亚地区、欧洲地区和美大地区。

其中，亚洲地区包括中国、柬埔寨、印度、马来西亚、泰国、蒙古国、尼泊尔、印度尼西亚、土耳其、斯里兰卡、伊朗、老挝、孟加拉、马尔代夫、缅甸等15国。

西亚非地区包括约旦、赞比亚、沙特阿拉伯、黎巴嫩、佛得角、喀麦隆、科特迪瓦、卢旺达、南非、突尼斯、坦桑尼亚等11国。

欧亚地区包括哈萨克斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、土库曼斯坦、亚美尼亚等8国。

欧洲地区包括捷克、法国、希腊、意大利、葡萄牙、匈牙利、瑞典、西班牙、摩纳哥、克罗地亚、芬兰、拉脱维亚、马耳他、波兰、斯洛文尼亚等15国。

美大地区包括牙买加、秘鲁、乌拉圭、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、多米尼加、巴西、巴布亚新几内亚、阿根廷、哥斯达黎加、古巴、萨尔瓦多、斐济、瓦努阿图等15国。

第二届进博会将于11月5日在国家会展中心正式开幕，今年仍分为国家综合展、企业商业展和虹桥国际经济论坛。其中国家展总面积3万平方米，依旧设立中国馆（含港澳台展区）。在进博会结束后，国家展将延展八天，在11月13日到20日向社会观众免费开放。

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