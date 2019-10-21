伊朗将参加中国第二届进博会国家展

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国国际进口博览会公众号报道，据进博会官网显示，第二届进口博览会国家展参展国分为亚洲地区、西亚非地区、欧亚地区、欧洲地区和美大地区。
其中，亚洲地区包括中国、柬埔寨、印度、马来西亚、泰国、蒙古国、尼泊尔、印度尼西亚、土耳其、斯里兰卡、伊朗、老挝、孟加拉、马尔代夫、缅甸等15国。
西亚非地区包括约旦、赞比亚、沙特阿拉伯、黎巴嫩、佛得角、喀麦隆、科特迪瓦、卢旺达、南非、突尼斯、坦桑尼亚等11国。
欧亚地区包括哈萨克斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、土库曼斯坦、亚美尼亚等8国。
欧洲地区包括捷克、法国、希腊、意大利、葡萄牙、匈牙利、瑞典、西班牙、摩纳哥、克罗地亚、芬兰、拉脱维亚、马耳他、波兰、斯洛文尼亚等15国。
美大地区包括牙买加、秘鲁、乌拉圭、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、多米尼加、巴西、巴布亚新几内亚、阿根廷、哥斯达黎加、古巴、萨尔瓦多、斐济、瓦努阿图等15国。
第二届进博会将于11月5日在国家会展中心正式开幕，今年仍分为国家综合展、企业商业展和虹桥国际经济论坛。其中国家展总面积3万平方米，依旧设立中国馆（含港澳台展区）。在进博会结束后，国家展将延展八天，在11月13日到20日向社会观众免费开放。
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