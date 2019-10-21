伊朗即将成为欧亚经济联盟的成员国 我们不断扩大与里海沿岸国家的经济关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：雷扎·拉哈玛尼（Reza Rahmani）说：“伊朗的政策是发展与邻国的友好关系，随着伊朗加入欧亚经济联盟，伊朗与成员国的贸易关系将会不断增加。”

他指出伊朗将正式加入欧亚经济联盟，即将在未来几天之内开始运作。他补充说：“欧亚经济联盟成员对与伊朗的经济合作感兴趣，我们也对此表示欢迎。”

拉哈马尼表示：“伊朗的经济状况正在改善，据世界银行的统计数字表明，明年伊朗的经济增长呈积极趋势。”

伊朗能源部长雷扎·阿达肯（Reza Ardekanian）也向媒体表示，欧亚经济联盟已向伊朗提供三年期限，未来伊朗可能成为联盟的正式成员国。

阿达肯表示，2018年5月，伊朗与欧亚经济联盟签订的临时自贸区协定将于今年10月27日正式生效。根据协定，约840种商品将获得优惠税率，部分商品税率将会下调，部分商品税率将降至零。协定正式生效将成为伊朗与欧亚经济联盟贸易的重要突破，未来，伊朗可通过与亚美尼亚的陆路边界，以及与俄罗斯、哈萨克斯坦的海上边界，以零税率向欧亚经济联盟出口约70种商品。

此外，作为伊朗与欧亚经济联盟签署的特惠贸易协定（PTA）的重要内容，自10月27日起，欧亚经济联盟（EEU）将与伊朗执行新的关税税率。其中，欧亚经济联盟进口伊朗商品的平均税率定为3.1%，伊朗进口欧亚经济联盟商品的平均税率则为12.9%。

根据伊朗与欧亚经济联盟2018年5月17日签订的临时贸易协议（有效期三年），共有862种商品税率被确定，其中伊朗可以以较低税率出口502种商品，欧亚经济联盟则可以较低税率出口360种商品。据伊朗总商会副会长卡比斯介绍，862种商品中有639种工业产品，其余223项为农产品。

欧亚经济联盟成立于2015年，成员国包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚，五国均是“一带一路”建设的重要合作伙伴。

2019年10月1日，欧亚经济联盟最高权力机构欧亚经济委员会最高理事会会议在埃里温举行，伊朗总统鲁哈尼表示，国际社会应抵制美国的单边主义行径。