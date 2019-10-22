包揽武术世锦赛散打头两枚金牌 伊朗队迎巅峰之夜

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国体育媒体报道，武术运动从来不是中国人的独舞，世锦赛第二比赛日，见证了散打项目头两枚金牌的诞生，也见证了伊朗散打的又一个巅峰之夜——散打女子70公斤级与75公斤级冠军均被该国选手夺得。中伊争霸是这片赛场长久以来的主旋律，而这一次夺得女子70公斤级冠军的，正是一年前在雅加达亚运会惜败于中国选手蔡颖颖的伊朗名将塞弥罗米，只不过后者当时征战的还是60公斤级。

自塞弥罗米最初接触散打已过去了十二载，即便大小赛事参赛无数，她依然在国旗升起的那一刻心潮澎湃。就连在解释当初为何会学习散打时，她的言语里都透着满腔爱国情怀，“散打是系统而又完整的运动，包含了拳击、腿法等各种技巧，这让我着迷。更重要的是，这也是我所能找到的为国效力的最好方式。”对于塞弥罗米而言，本届世锦赛的特别之处在于赛地选在了中国，这里是全世界武术人梦想的起源地，“我熟悉武术的历史，因此也很清楚，能在中国比赛并夺冠究竟意味着什么。”

就在塞弥罗米夺冠后不到10分钟，她的同胞哈什米弗劳德站上了女子75公斤级的领奖台。这已是哈什米弗劳德第五次世锦赛之旅，在她看来，散打运动在伊朗的生根发芽似乎是注定的，“伊朗人天生勇敢，又痴迷于富有对抗的运动，在伊朗有许多练习散打的人。”

不熟悉武术运动的人或许无法想象，在这个遥远的中东国家，武术运动竟然有如此浓烈的氛围。而两位新科世锦赛冠军共同提及了一点，要从数量众多的伊朗散打选手中脱颖而出，实在是一项难度很大的任务。据哈什米弗劳德介绍，伊朗有许多亚洲甚至世界冠军，为了跻身国家队行列不得不拼尽全力，“其实去年以来我一直受到伤病的影响，但丝毫不敢懈怠偷懒，”用她的话说，“如果你有能力在伊朗散打国家队站稳脚跟，就有实力夺得世锦赛冠军。”

站上世锦赛之巅的哈什米弗劳德有资本说出这番豪言，而这背后除了伊朗队内的激烈竞争，还有数不清的汗水。据塞弥罗米回忆称，伊朗队每次大赛前都要进行长达六到七个月的集训，这并不好受。“在外漂泊真的很不易，你需要忍受并克服许多困难，幸好我都坚持了下来，希望我能打到45岁。”在哈什米弗劳德看来，她们的坚持意义非凡，因为散打运动已迎来了属于自己的黄金时代，“两年前，散打施行了新的规则，这些改变让散打更富有魅力，也让这项运动的发展上升到了全新的档次。”