伊朗称中国特使将访问德黑兰 中国外交部回应

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部网站消息，中国外交部发言人华春莹昨日（21号）主持例行记者会，有记者问：第一，伊朗表示中国特使明天（22日）将赴德黑兰访问，你可否透露相关情况？

答：目前我没有可以向你提供的具体信息，我可以告诉你的是，中方与中东海湾地区各国都保持着友好密切交往。

伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）昨日在外交部例行记者会上说，中国特使明天（22日）将赴德黑兰访问。