武术—— 中媒：世界散打70公斤级霸主，伊朗队莫森强势晋级！

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国体育媒体报道，10月21日下午，作为伊朗著名散打名将侯赛因的杰出弟子，上届世锦赛冠军莫森又一次披挂上阵，准备发起卫冕之战。



莫森此次的对手是印度尼西亚散打运动员里亚屋·波嘉。

第一局比赛开始时，莫森并不急于进攻，而是采取了缜密的防守战术。面对对手的不断压迫，莫森主动后退拉开距离，在防守中寻找战机。里亚屋重拳袭来，莫森突施后摆拳反击，并立刻用近身防摔控制住对手的节奏。对手随即使用拳腿组合发起进攻，莫森见状立刻启动反击直接抢分，动如脱兔。

接着，莫森用前高边引诱对手进攻，里亚屋果然中计贸然前扑，被莫森用边角战术推下擂台。

随后，莫森用前边腿虚晃后立刻近身对手，利用里亚屋重心不稳的瞬间使用转身切别摔再得一分。里亚屋不再贸然进攻，使用前低边虚晃骚扰，莫森见状大胆的使用接腿抗摔推擂。无奈对方气力十足把莫森同时拉下擂台，双方互不得分。

连续几次摔法都被里亚屋防住，莫森立刻改变战术，使用边腿抢分得点，并且严防里亚屋的摔法，以稳求胜。

纵观本局，莫森严防的滴水不漏，稳健的掌握着比赛的节奏，在稳扎稳中不断压迫对手。尤其是他对距离的把控，充分展现出卫冕冠军的出色实力。

第二局，莫森一改上一局的防守战术加强了进攻节奏，连续以重拳硬腿得分，这让适应了上一局的对手倍感不适应。几次交锋后，莫森越打越奔放。里亚屋纵有进攻，莫森不失稳健的防守并快速的以边腿和摆拳的反击，轻易打破了里亚屋的防线屡屡得分。

混战中，莫森突然使出华丽的转身边拳接边腿，虽然未能得分，但潇洒的动作迎来现场观众阵阵喝彩。里亚屋随后使用转身后摆腿还击，但却被莫森抓住时机将其摔倒，动作干净利落至极。

但随后，莫森又突然放慢了节奏，打起了防守反击，依旧牢牢控制住和对方的距离，也许是他贴着胶布的左腿在猛烈的攻击中加剧了伤势。

当距离比赛结束还剩最后十秒时，莫森抓住里亚屋起腿的空当将其摔下擂台，再得2分。最终，莫森以2:0取得比赛胜利。

如果不出意外，莫森顺利晋级后将和中国队的明日之星李昭阳争夺冠亚军。一方快拳快腿，一方稳扎稳打，究竟鹿死谁手？让我们拭目以待。