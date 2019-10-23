伊外发言人：叙利亚宪法委员会会议将在日内瓦举行 德黑兰支持叙利亚的政治进程

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）在接受土耳其安纳托利亚新闻社采访时说：“根据联合国秘书长叙利亚特别代表吉尔·帕特森（Gear Patterson）宣布这是叙利亚的第一次宪法委员会会议，很有可能于10月30日在日内瓦举行，伊朗伊斯兰共和国宣布将支持成立该委员会并支持这一进程。”

他说：“我们希望该地区最近的事态发展不会对该问题产生负面影响，而这是解决叙利亚危机的政治进程中所采取的重大步骤的前奏。” 他继续说：“伊朗伊斯兰共和国将坚定支持这一政治进程。”

穆萨维补充说：“自叙利亚北部危机爆发以来，伊朗伊斯兰共和国一直在努力发挥积极作用，以减轻该地区基于协议达成的紧张局势。”

他表示：“我们呼吁我们的友好邻国土耳其对叙利亚进行克制，但他们这样做是基于可以理解的安全考虑，并宣布其行动是暂时的，但伊朗伊斯兰共和国的目的是寻求解决方案，不应该在军事行动中考虑这些问题，而是在对话和寻求和平解决方案时考虑这些问题。”

伊朗外交部发言人说：“我们已经努力并将继续通过各方之间的对话解决这些问题，但同时在尊重各国主权和领土主权的前提下，应尽一切努力减少紧张局势和解决关切。土耳其政府，叙利亚政府和人民将提供帮助。”

最近伊朗外交部长扎里夫分别同俄罗斯、伊拉克和叙利亚外长通电话，就叙利亚问题交换了意见。

土耳其国防部9日宣布，土耳其军队已对叙利亚北部的库尔德武装展开地面军事行动。土耳其国防部在社交媒体上说，作为“和平之泉”行动的一部分，土耳其军队和“叙利亚国民军”已开始在叙利亚北部幼发拉底河以东地区发动地面进攻。

最近伊朗伊斯兰共和国外交部发表声明，对土耳其在叙利亚境内的军事行动表示忧虑，要求土耳其立刻停止军事行动。

伊朗外交部声明表示，“只有在尊重叙利亚领土完整的条件下，以和平方式才能解决局势问题，并指出，德黑兰与安卡拉和大马士革双方都保持着联系。”

伊朗外交部发言人穆萨维谈到伊朗与沙特的关系时说：“作为该地区两个最重要的国家，减少两国之间的分歧，无疑将使该地区的国家和人民乃至整个世界受益。”

他又提到：“一些国家与我们进行了对话，有善意的国家表示，他们将准备采取措施，使伊朗和沙特阿拉伯减少紧张局势和误解，并与沙特政政府建立对话，解决问题。

此外，伊朗伊斯兰共和国外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）22日在德黑兰会见了中国政府特使、外交部部长助理翟隽,双方就伊中关系和中东局势深入交换了意见。