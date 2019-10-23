伊朗外向型农业前5月出口额破20亿美元

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国农业圣战部副部长阿卜杜勒·马赫迪·巴赫尚德（Abdul Mahdi Bakhshande）宣布，98年前五个月，该国非石油出口中农业部门所占的份额为10.97％。这次期间，估计重量为2504万吨的农业产品和食品，价值分别为10亿美元和19.52万美元。

伊朗农业圣战部副部长补充说：“这笔款项已出口到伊拉克、阿富汗、阿拉伯联合酋长国、巴基斯坦、俄罗斯联邦、印度、土耳其、土库曼斯坦、德国和一些东亚国家。”

他补充说：“农产品和食品进口占非石油进口的31.71％，达1400万吨，价值625万美元。

最近伊朗经济和财政部长也宣布，“前18月伊朗非石油产品出口总额达到610亿美元，其中约270亿美元（占45％）返还到该国。 ”

与此同时，伊朗霍拉桑（Khorasan）铁路总经理表示，从萨拉赫斯（Sarakhs）边境铁路（位于霍拉桑北部的拉扎维）到土库曼斯坦以及其他中亚国家的出口率增长了90％。

除此之外伊朗央行也最近发布的报告也表明，伊朗经济重新回到稳定状态。

伊朗央行行长阿巴朵纳瑟尔·何马娣（Abdonnaser Hemmati）在报告中表示，过去几个月内，伊朗货币里亚尔对外币汇率持续稳定升值。