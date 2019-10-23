伊朗黑珍珠鱼子酱产量和价格如何？

伊朗国家通讯社（IRNA）：据半岛台报道，鱼子酱，或黑珍珠是从一些鱼类提取的鱼卵，含有许多营养成分，此外，鱼子酱是最昂贵、最著名的菜品，世界上90%的全部种类的鲟鱼来自伊朗北部的里海。

据历史学家，鲟鱼是地球上最古老的生物之一，其历史可追溯到侏罗纪时期，它还被称为活化石，在前几年被列入濒危动物名单。

里海沿岸所有国家8年来已签署不再捕捞里海鲟鱼的协议，他们通过人工养殖鲟鱼增加产量，这些国家有伊朗、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯和阿塞拜疆。

国家捕鱼组织恢复和保护水生动物繁殖办公室主任纳赛尔·卡拉米·拉德告诉半岛网记者，里海中有5类鲟鱼，在伊朗海岸的大部分种类是Ghara Boron。

他补充说，苏联解体、里海沿岸出现新国家后，各国开始无限制地捕捞鲟鱼，导致全部种类的鲟鱼濒临灭绝，此后，为恢复和保护海洋生物和鲟鱼，颁布了里海生物资源协议。

此外，他指出，目前各方还不能捕捞野生鲟鱼，仅有伊朗和俄罗斯能进行有限捕捞，将野生鲟鱼放入人工池塘，然后将其放回海中，保护其免于灭绝。

由于不允许捕捞里海的鲟鱼，为了保持伊朗鲟鱼在世界上的地位，伊朗鲟鱼养鱼场已开始发展，这是为了填补这一空白、继续对世界各国出口鱼子酱以及出现一些人工养殖鲟鱼的新竞争国家，如中国、俄罗斯和亚美尼亚。

伊朗每年从里海捕捞约300万条小鲟鱼，为重新捕捞，丰富里海的鲟鱼数量。此外，在伊朗全国，还建造了130个人工养殖鲟鱼的渔场，伊朗2018年生产了约2830吨鲟鱼肉和6吨鱼卵。

海洋环境专家阿克巴尔认为，导致里海鲟鱼数量减少的主要原因有城市和工厂污水流入海洋、开采石油和天然气造成的污染、非法捕鱼、河岸遭到破坏、干旱导致流入海洋的水量减少、对海洋进行过度地质开发以及鲟鱼食物减少。

鲟鱼专家、出口商穆罕默德·萨瓦尔告诉半岛网记者，伊朗鲟鱼不同于其它鲟鱼的特征，伊朗鲟鱼寿命很长，有时能活100年，重达1吨，鲟鱼体形越大，鱼卵越大，其价格也很高。

伊朗鲟鱼未注入激素提取鱼卵，然后将其放回大海，为保持高质量鱼卵，只能捕捞一次。

此外，也没有为在短期内获得鲟鱼而操纵基因，未像中国在第4年而不是第10年获得鲟鱼卵。

据港口和运输局，20年前，里海伊朗鲟鱼产量达300吨，但是现在产量降为0，因为2018年养殖鲟鱼取代了它，2018年其产量达6吨，正式出口量为2吨。

伊朗计划到2025年生产100吨鲟鱼和1万吨鱼肉。

对伊朗的制裁影响了鲟鱼出口部门，由于许多国际银行已不再接触伊朗银行，伊朗不可能出售鲟鱼并将收入带回伊朗，这对伊朗鲟鱼未来构成威胁，随着中国和其他国家鲟鱼领先全球市场，这威胁到伊朗的世界排名。

伊朗人工养殖鲟鱼每千克价格约在1千至1200美元之间，按照质量和出口季，其出口价格会涨到1500和2千欧元。

鲟鱼价格高是由于几个因素，比起其它鱼类，鲟鱼卵发育时间更长，依照不同种类，需要10到20年不等，鲟鱼数量在减少，此外，还有鱼的质量和鱼卵大小。

观察人士希望，里海沿岸国家付出努力保护鲟鱼，保护海洋生物的生存环境，回到野生鲟鱼，代替人工养殖鲟鱼。