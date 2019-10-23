伊朗巨资建造200艘货船力推“国船国造”

伊朗国家通讯社（IRNA）：为了扶持当地海运业和造修船业，伊朗政府计划投资3亿欧元（约合人民币23.67亿元）建造200艘货船，并规定伊朗船舶必须在伊朗国内维修。

伊朗工业、矿业和贸易部长雷扎·拉赫马尼（Reza Rahmani）近日表示，根据伊朗的海事产业发展计划，政府已经为国内200艘货船的建造准备了3亿欧元的投资。

Rahmani称，除了发展海事产业之外，这些船舶建造计划还将在伊朗国内创造多达6万个直接就业机会，同时提供10万个间接就业机会。

他指出，对于伊朗海事产业而言，由伊朗国内专家设计、制造、运输和安装各种海上结构是一项非常重要的成就；“目前，在伊朗船舶工业公司（Sadra Shipyard），伊朗专家和工程师正在建造10000载重吨以上的船舶”。

去年10月，曾有报道称，伊朗国家航运公司（IRISL）在伊朗船舶工业公司下单订造3艘113000载重吨油船。

虽然IRISL之后否认了这一报道，但当时的消息称，这笔订单是伊朗一项100艘船建造计划的一部分，其中30艘将由伊朗船舶工业公司建造。

造船业之前曾是伊朗被忽视的产业之一。不过，伊朗已经决定大力推动造船业的发展。拉赫马尼表示，过去，90%以上的伊朗船舶在其他国家检查维修，但目前已经有超过80%的船舶检查和维修工作在伊朗国内进行。他强调：“我们已经禁止在国外修理船舶。”

早在今年6月，伊朗造船海洋工业公司（ISOICO）成功维修了伊朗国家油轮公司（NITC）的一艘320000载重吨VLCC“Dore”号，这是伊朗航运业有史以来首次在伊朗国内船厂维修VLCC。