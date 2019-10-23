伊朗外长扎里夫：美国严重破坏了世界经济和国际贸易秩序

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）今日在巴库举行的不结盟运动外交部长会议上说：“巴勒斯坦自治权是不结盟运动最重要的目标之一，美国的单方面和破坏性政策践踏了这项权利，这些不平等 即将结束了。”

在谈到被压迫的也门人民和美国对也门战争的支持时，他说：“这些威胁正在失控，并导致了该地区及其他地区的紧张局势加剧，现局势变得更加不安全。”

扎里夫重申：“国际社会迫切需要采取统一的立场，迫使美国从这一危险道路返回，以避免全球灾难。”

伊朗外长在讲话的另一部分中提到了伊朗总统提出的“霍尔木兹和平倡议”，他说：“该倡议的目的是促进对话、相互尊重、尊重国家的主权和领土完整以及国际边界的安全、以和平方式解决所有争端。 拒绝使用武力威胁，不干涉彼此的内部或外部事务、并最终确保能源安全和资源自由流动。”

9月25日伊朗总统在联合国大会会议上提出“霍尔木兹和平倡议”并说，“由于伊朗担负着波斯湾和霍尔木兹海峡安全、和平、稳定与进步的历史责任，我邀请所有受波斯湾和霍尔木兹海峡事态发展影响的国家加入“希望联盟”，即“霍尔木兹和平倡议”。”

伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）在联合国大会会议上说道:“希望联盟”旨在促进霍尔木兹海峡地区与国家和平、稳定、发展与繁荣，并促进彼此之间了解、和平与友好关系。 该倡议涵盖了各个合作领域，如公共能源安全，航海自由，包括石油和其他资源往返霍尔木兹海峡及其以外地区的自由流动。

伊朗总统表示，希望联盟建立在相互尊重、利益互惠、地位平等、对话与谅解，尊重主权和领土完整，尊重国际边界，和平解决所有争端以及等重要原则，其中最重要的是建立在“不侵略”和“不干涉内政”原则基础上。

扎里夫呼吁不结盟运动的所有成员与伊朗合作，以加强和执行这一计划。