伊朗蜂蜜市持续升温! 萨巴兰蜂蜜行业发展潜力巨大

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿尔达比尔蜂蜜和奶业工会会长说：“阿尔达比尔萨巴兰（Sabalan）蜂蜜将被赋予特殊地位，并出口到波斯湾的阿拉伯国家。”

法尔丁·萨法维（Fardin Safavi）告诉伊通社（IRNA）记者：“在伊拉克的一次特别展会上，阿尔达比尔蜂蜜在质量上与其他国家的产品相比排名第一。”

他补充说：“养蜂业已成为一项有价值的产业，各界官员支持养蜂人的目的是他们可以提供优质的生产和供应，并防止过多的蜂蜜进口到该国。”

Safavi继续说道：“我们每年的蜂蜜生产量是7,000吨，但问题是所生产的蜂蜜包装不如其他产品。

阿尔达比尔蜂蜜与奶业工会会长表示：“就产量而言，阿尔达比尔是第三大生产商。每年的生产量是6200吨。

最近伊朗农业圣战部称，伊朗蜂蜜发展迅速，目前已成为全球第三大蜂蜜生产国。

据报道，番红花是世界上最昂贵和珍贵的香料之一，而伊朗是全球番红花的最大产地。拉德尼特别指出，蜂蜜产品的价格远高于番红花，每个蜂箱可以生产价值355美元的专制食品，如果生产化妆品和治疗用品，其价格会成百倍增加。他说，现在全国有800多万个蜂箱和8.5万多个蜂房，13.8万多人从事蜂蜜生产，现在从事该行业的人数还在不断增加。

除此之外，伊朗伊农业圣战部副部长宣布，根据伊朗日历的前五个月，我国非石油出口中农业部门所占的份额为10.97％。

伊朗伊斯兰共和国农业圣战部副部长阿卜杜勒·马赫迪·巴赫尚德（Abdul Mahdi Bakhshande）宣布，98年前五个月，该国非石油出口中农业部门所占的份额为10.97％。这次期间，估计重量为2504万吨的农业产品和食品，价值分别为10亿美元和19.52万美元。

伊朗农业圣战部副部长补充说：“这笔款项已出口到伊拉克、阿富汗、阿拉伯联合酋长国、巴基斯坦、俄罗斯联邦、印度、土耳其、土库曼斯坦、德国和一些东亚国家。”

他补充说：“农产品和食品进口占非石油进口的31.71％，达1400万吨，价值625万美元。