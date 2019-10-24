伊朗戈勒斯坦省产品贸易出口国增至三十多个

伊朗国家通讯社（IRNA）：侯赛因·图卢扬（Hossein Toluyian）在接受伊通社（IRNA）记者采访时说：“今年，来自北方一些省份的25.7万吨价值7450万美元的商品出口到不同大陆的31个国家，其中包括突尼斯、加纳、阿根廷、马来西亚、科威特、巴西、阿联酋、马来西亚、叙利亚、塞尔维亚和塔吉克斯坦等。

他表示，“今年上半年，该省对其他国家的出口下降了50％，出口商由于被制裁、货币兑换条约、汇率合并等原因，对某些商品的出口造成了限制。今年早些时候，国内市场和洪灾对该省铁路和公路造成了极大的破坏，这是Golestan出口下降的主要原因之一。"

而该省的铁路也是Golestan货物出口下降的主要原因之一。

其中Golestan出口的原始动物产品类型包括鸡蛋、虾、鸡脚、番茄酱、乳制品、钢材、一日龄的鸡肉、水泥和动物饲料等。

Golestan工业、矿业和贸易组织负责人指出了关于增加Golestan出口的计划，并说：“根据该计划，我们希望今年出口金额到3.5亿美元。”

Golestan工业、矿业和贸易组织负责人说：“Golestan产品经过极大的努力提高质量后，远销欧洲、南美、非洲和一些亚洲国家。"

最近伊朗伊农业圣战部副部长宣布，前五个月伊朗非石油出口中农业部门所占的份额为10.97％。

伊朗伊斯兰共和国农业圣战部副部长阿卜杜勒·马赫迪·巴赫尚德（Abdul Mahdi Bakhshande）宣布，98年前五个月，该国非石油出口中农业部门所占的份额为10.97％。这次期间，估计重量为2504万吨的农业产品和食品，价值分别为10亿美元和19.52万美元。

伊朗农业圣战部副部长补充说：“这笔款项已出口到伊拉克、阿富汗、阿拉伯联合酋长国、巴基斯坦、俄罗斯联邦、印度、土耳其、土库曼斯坦、德国和一些东亚国家。”

他补充说：“农产品和食品进口占非石油进口的31.71％，达1400万吨，价值625万美元。