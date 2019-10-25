9金2银1铜 上海武术世锦赛伊朗队大放异彩

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆报道，本届世锦赛共决出了26项套路比赛和18项散打比赛的金牌。中国队此次表现优异，摘获14金1银1铜，排在金牌榜和奖牌榜首位。伊朗获得9金2银1铜，居金牌榜和奖牌榜第二名。这是伊朗国家武术队取得的历史最好成绩。

伊朗议长拉里贾尼和青体部分别向伊朗国家武术队取得的优异成绩表示祝贺。

不少人或许无法想象，在伊朗这个遥远的中东国家，武术运动竟然有如此浓烈的氛围，伊朗完全可以称得上是武术散打强国。

在本届世锦赛男子散打项目中，伊朗揽获散打男子65公斤级、70公斤级、75公斤级、80公斤级与85公斤级5枚金牌。

在女子散打项目中，伊朗揽获散打女子65公斤级、70公斤级与75公斤级3枚金牌。

在短器械项目中，伊朗17岁小将莫吉里获得男刀项目金牌，成为伊朗历史上第一个世界武术锦标赛套路项目的冠军。

据了解，本届武术世锦赛参与人数达历史之最，来自102个国家和地区的1100余名运动员、教练员、裁判员、官员和嘉宾相聚上海、共赴盛会。

武术世锦赛每两年举办一次，是世界最高水平的武术赛事，也是中国将武术推向世界，向世界传播中国文化的重要平台。随着武术在世界范围内越发受到欢迎，世锦赛的水平和规格也越来越高。