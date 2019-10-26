曦男篮官宣签约哈达迪 伊朗中锋成功重返CBA

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国体育媒体报道，以下为同曦男篮官方通告：

我俱乐部已于近日与伊朗国手，CBA老熟人哈马德-哈达迪（Hamed Haddadi）达成协议，待向CBA联盟正式报送哈达迪的注册材料并经审核、公示通过后，他将成为球队第四外援，代表同曦队征战即将拉开大幕的2019-2020赛季CBA联赛。

1985年出生的哈达迪今年34岁，2013年加盟CBA的他先后效力于四川、青岛、新疆。

2015-16赛季，再度加盟四川队的哈达迪带领球队在总决赛中以4-1的大比分击败辽宁队豪夺总冠军，而他也以场均21.6分19.2篮板2.2助攻1.8抢断1.8盖帽的统治级表现收获了总决赛MVP。

上赛季，哈达迪曾短暂地效力于新疆队，22场比赛，场均贡献10.5分10.7篮板3.1助攻1.6盖帽。其中在新疆103-97战胜上海的比赛中，哈达迪16投8中，砍下28分的同时还抢下了惊人的25个篮板（前场篮板9个，后场篮板16个），是球队获胜的关键人物。

34岁的年纪已不算年轻，但在上月刚结束的男篮世界杯中，哈达迪用自己的实际表现向外界证明了自己无愧于伊朗队的当家领袖。5场比赛，场均出场30分钟，贡献14.6分10.8篮板4.4助攻1.2盖帽，效率值达到19.4，这五项数据均在伊朗队内排名第一。

首场对阵波多黎各的比赛中，哈达迪在终场前4秒命中高难度逆天3分，帮助球队将比分追至81平，尽管最终伊朗队惨遭对手绝杀，但哈达迪的这记3分成为当天比赛日的最佳镜头之一。

新赛季还未开打，已有多支球队签下了候补外援，我们也期待哈达迪的到来在提升内线高度的同时也能够丰富球队的战术体系，增强球队的阵容深度。值得一提的是，哈达迪和雅克查理同为伊朗队队友，我们也相信两人多年来培养的默契度将对球队后续的技战术磨合带来积极的影响。