2019年韩国青少年科学发明创新大赛 伊朗学生获佳绩

伊朗国家通讯社（IRNA）：第四届伊本·西拿全国学生节秘书长马迪·拉赫迪（Mehdi Rashidi）就2019年韩国青少年科学发明创新大赛表示，这项比赛于10月18日至22日在韩国举行，有13个以上的国家参加，并得到了KIST大学（世界排名前40的大学之一）的科学支持。

学生节的科学秘书说：“在比赛的间隙，在韩国举行的2019年世界发明大赛中，伊本·西拿国家奖章获得者与伊朗驻该国大使进行了会面。”

拉希迪·贾汉（Rashidi Jahan）谈到了学生的荣誉和奖牌时表述道：“神经科学组金牌的Nastani Abedi和印度尼西亚青年科学家特别奖，医学科学金牌的Manusha Kiwani Nejad和物理组的Arsha NikSa也获得了金牌。”

第四届伊本·西拿全国学生节的科学秘书说：“莫比纳·甘巴里（Mobina Ghanbari）获得突尼斯青年发明家中心的铜牌， Alireza Ghadima(阿里·礼萨·哥迪米)获得荣誉文凭和计算机组特别奖。

拉希迪·贾汉（Rashidi Jahan）说：“阿尔希亚·穆罕默德·沙菲（Arshia Mohammed Shafi'i）和化学组铜牌的成员阿里·达瓦里（Ali Davari），及其铜牌组的成员拉丹·哈迪（Radiin Hadi），获得了化学竞赛的荣誉勋章。”

第四届伊本·西拿全国学生节表示：第四届伊本·西拿全国学生节于98年2月12日-13日在德黑兰大学北校区举行，全国有超过5,000多名学生、教练和管理者参加。