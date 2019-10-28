伊朗强调政治手段是解决也门问题的唯一途径

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部在一份声明中表示，扎里夫对也门人民在持续了五年的战争和对该国的不公正封锁之后所经历的严酷条件表示遗憾。

据报道，伊朗外交部表示，穆罕默德·阿卜杜勒-萨拉姆与伊朗伊斯兰共和国外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）讨论了也门局势的最新发展及当下的政治局势，旨在解决也门危机。

穆罕默德·阿卜杜勒-萨拉姆表示，也门人民对伊朗的支持表示感谢，并向扎里夫介绍了也门的最新事态发展以及通过政治方式解决也门危机的前景。

由穆罕默德·阿卜杜勒-萨拉姆率领的胡塞代表团8月访问了德黑兰，将该组织领导人阿卜杜勒-马利克·胡塞的信息传达给了伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei），并与伊朗外交部部长扎里夫举行了会晤，穆罕默德·阿卜杜勒-萨拉姆并在会晤期间表示，也门危机必须通过内部对话的政治方式来解决。

伊朗外长扎里夫最近在巴库举行的不结盟运动外交部长会议上谈到被压迫的也门人民和美国对也门战争的支持时，他说：“这些威胁正在失控，并导致了该地区及其他地区的紧张局势加剧，现局势变得更加不安全。”

扎里夫重申：“国际社会迫切需要采取统一的立场，迫使美国从这一危险道路返回，以避免全球灾难。”