中国游客:这个伊朗与西方媒体描述的完全不同！

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——老玩童看世界，分享了他最近去伊朗旅游的经历。全文如下：

从美国人的角度来看，伊朗是一个危险地带,一个大麻烦! 伊朗它的名字始终出现在国际新闻最敏感的版面。

美国和伊朗之间的紧张局势不断升级,自伊核协议后,不断加码的经济制裁及美国陈兵波斯湾，中东的泥沼使美国无法自拔,或许美国人除了自身利益外,也未曾想过伊朗的其他种种!

也许国际话语权因素,使得世人对伊朗有着太多的误解!

其实伊朗是一个汇集了文物古迹，历史文化，民族风俗，自然风光的一片神奇的土地。

伊朗传承自世界上最古老的文明之一的”波斯文明”，5000多年悠久历史,到处都散布着历史的遗迹。

自1975年加入「保护世界文化与自然遗产公约」以来，伊朗共有22处世界文化遗产。

这里有着独特的宗教建筑与文化，及独特绝美的景致,都表现出波斯、伊斯兰建筑绘画艺术和自然环境的完美结合。

有始建于公元前522年宏伟的波斯波利斯建筑群、巴姆城及其文化景观、帕萨尔加德、沙赫里索克塔和亚美尼亚庙宇群等。

不同文化特点组成了这个地域,另伊朗更有着大约150万游牧民族，他们大部分是库尔德人、卢尔人、巴赫梯亚利人、俾路支人等，每个民族又分很多个部族，有自己的方言和服饰。

这些在历史长河中保留下来的独特文化内涵和历史遗迹,都相当值得一个旅游爱好者去探索。

在伊朗无垠的沙漠中,就有一个韵味十足的村庄,它是伊朗最古老的村庄梅满德（Maymand）,2015年7月4日，该村庄被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

梅满德位于伊朗中部克尔曼省沙赫里-巴巴克县干旱区的一个山谷中，有着极端炎热的夏天和异常寒冷的冬天。

波斯统治时期,这座村庄曾经信奉古老神秘的拜火教,据闻过去这里曾是一座寺庙,而在 7 世纪时期，伊斯兰教才超越了拜火教，成为梅满德主要宗教。

在2006年伊朗的人口普查中，这个村庄有181个家庭, 人口约673人仍居住于此。梅满德其历史可追溯到12,000年前, 这里就有人类生活的痕迹,它被认为是伊朗高原主要的人类住所。

这里的居民一直生活在洞穴里,岩石间有手挖掘出的洞穴房约350间，其中一些已经居住了3000年之久。

据当地人所说，他们的祖先用一种坚硬锋利的石头,在简单的洞穴中雕刻出房屋来，这种石头可以在该地区找到，与传统工具有所不同。

单人间的房屋有时被堆栈在一起，高达四五层高，但是每个洞穴都有自己的炉灶空间和库房,一片奇迹般古老而鲜明的住所!

在村庄周围也曾发现了万年前的石刻碎片和大约6000年前的陶器沉积,也证明了该村庄遗址的悠久历史。

关于这些洞穴房结构的起源，相关专家提出了两种论证：第一种理论，这个村庄是由约800至700年的雅利安部落所组成的。

梅曼德的悬崖结构可能是出于宗教目的而建造的。相关信仰崇拜者认为太阳是无敌的，他们将山脉视为神圣而与太阳息息相关。

洞穴居住开始于宗教场所，但随着定居者停留的时间越来越长，而逐渐发展成为永久性房屋。

因此, 梅满德的切石工和建筑师在洞穴建筑中树立了自己的宗教信念,并将更多的追随者引导到这里居住。

第二种理论，该村庄的历史可以追溯到古波斯地区的帕提亚帝国时期(公元前247年－226年)，又称安息王朝。

在那个时代中，克尔曼南部的不同部落朝着不同的方向迁移。这些部落找到了适合居住的地方，并通过建造住房并发展形成这片群居的洞穴房。

在村庄附近一个被称为梅满德要塞的地方，在那里也曾发现了多处安息王朝时期的人骨库，也强化了这一论证。

自从数千年前创建以来，由于这里生活条件艰苦，大多数村民都是从事农牧业的半游牧民族,当地语言包含许多古老的萨桑尼语和巴列维语的语言。

他们在大多在山区牧场放牧，春秋两季住在山区临时定居点里或凉快一些的茅草屋中，冬季当温度骤降，刺骨寒风席卷山谷时，梅满德的居民们就搬到洞穴地下居所。

350 个洞穴中，90 个保存完好。这些洞穴中最大的包含 7 个房间，每间房间约 2 米高，20 平方米大，但每个洞穴的大小各不相同,而每个洞穴基本上都能够满足一家人的居住。

经年累月,居民们对洞穴进行改造，以适应他们的现代生活方式。目前洞穴已通了电，但这里没有自来水，通风情况也不理