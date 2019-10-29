伊朗坐式男子排球延续30年光荣纪录！

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗国家排球队主教练哈迪·雷扎伊（Hadi Rezaie）表示：“自从该队多年来首次获得世界排名第一以来，一直保持了三十年第一的成绩了。”

他补充说：“在女子组中，我国排球队排在第七位。”

根据男子的最新排名，伊朗、巴西、埃及、波斯尼亚、乌克兰、中国、美国、德国、俄罗斯和哈萨克斯坦是世界排名前十的球队，而美国、中国、巴西、乌克兰、加拿大 俄罗斯、伊朗、卢旺达，荷兰和意大利在女子部分排名中也位居前十位。