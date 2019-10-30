USNews2020世界大学排行榜出炉,31所伊朗高校上榜！

伊朗国家通讯社（IRNA）： 据伊朗信息科学技术研究所发布的消息：



德黑兰大学、伊斯兰自由大学、谢里夫工业大学、伊斯法罕工业大学、德黑兰卫生服务和医科大学、阿米尔卡比尔工业大学、保白尔努西尔王尼工业大学、师范大学、大不里士大学、设拉子大学、马什哈德医科大学、伊朗科技大学、马什哈德菲尔多西大学、沙赫得卫生服务和医科大学、伊朗卫生服务和医科大学、卡尚大学、伊斯法罕卫生服务和医科大学、撒马瑙大学、雅俗及大学、亚兹德大学、吉兰大学、大不里士卫生服务和医科大学、苏汉德工业大学、莱扎大学、伊斯法罕大学、科尔曼艺术天堂大学、设拉子卫生服务和医科大学、布阿里西拿大学、巴格严呼啦卫生服务和医科大学、乌鲁米尔大学和马赞德兰大学依次是伊朗排名前31名的大学。

“USNews”世界大学排名罗列了近80个国家的1500所大学。

2020年US News世界大学排名涵盖了分布在81个国家/地区的前1，500家院校，而去年是1250所。US News排名不单独考量学校的本科或研究生教育，而是根据13项指标进行排名，这些指标衡量学校的整体学术研究表现以及其全球和地区声誉。

今年USNews世界大学排名主要指标如下：全球研究声誉12.5%，地区性研究声誉 12.5%，发表论文10%，出版书籍2.5%，学术会议2.5%，标准化引用影响10%，总被引用次数7.5%，高频被引文献数量（在引用最多文献的前10%） 12.5%，高频被引文献百分比（在引用最多文献的前10%）10%，国际合作10%，高频被引文献数量（在各自领域被引次数最多的前1%）5%和高频被引文献百分比（在各自领域被引次数最多的前1%）5%。

最近《世界大学学术排名》2019排名结果也显示，有13所伊朗大学被选入世界上最好的1000所大学排名行列。

另外，伊朗伊斯兰共和国科学部国际事务副部长侯赛因·萨拉尔·阿莫利博士（Hossein Salar Amoli）最近表示，“到目前为止，有来自101个国家的56000个外国留学生在伊朗学习。”