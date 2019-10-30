向世界展示波斯音乐的力量 伊朗音乐人凯汉·卡霍尔获世界音乐博览会大奖

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗著名的凯曼恰（Kamanche）演奏家、作曲家凯汉·卡霍尔（Kayhan Kalhor）在世界音乐博览会(WOMEX)上获得年度人物奖。

波斯乐器凯曼恰(kamanche）弓弦乐器，与维吾尔族的艾捷克和中亚胡琴出自同一家族，是板胡和二胡的“前辈”。

在周日晚上（10月27日）在芬兰举行的颁奖仪式上，凯汉·卡霍尔获得了WOMEX“精通”奖在颁奖典礼上，他对“被支持和被关注”表示满意，并补充说：“这不是个人成就，这个奖的背后有很多付出和艰辛的历史。”

“我很荣幸代表伊朗和全世界的音乐界。”

与此同时，凯汉·卡霍尔在其演讲中还提及到他的伊朗传统声乐大师穆罕穆德·雷扎·莎扎李扬（Mohammad Reza Shajarian），向这位著名波斯艺术家表示感谢并祝福。

在该活动的正式发布之前，节目组很荣幸向凯汉·卡霍尔授予该奖项，因为他掌握并创造了令人兴奋的新语，且和音乐结合的技能， 他把伊朗古典音乐的传统传传播到了世界各地民族。

WOMEX世界音乐博览会从1994年创立至今的这24年里，已经从一个最初300人左右的会议发展为如今每年接近3000人参加的专业音乐峰会。同时，WOMEX还有一个线上虚拟平台virtualWOMEX，上面聚集了约一万名专业人士。WOMEX每年会在世界各地进行90次Roadshow演出，与世界不同地区的音乐人和专业人士进行交流，这也是WOMEX能够保证影响力和多元化的原因之一。