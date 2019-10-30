基于四个原则 伊朗外长宣布霍尔木兹和平倡议

伊朗国家通讯社（IRNA）：据半岛报道，伊朗伊斯兰共和国外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在慕尼黑安全会议主要工作组会议间隙发表了上述观点，26日在开罗拉开帷幕之后，慕尼黑安全会议主要工作组会议于28日在卡塔尔首都多哈举行。

伊朗外交部长表示，霍尔木兹海峡是海湾地区国家之间的共同因素，该海峡汇集了这些国家的利益。

扎里夫还补充道，霍尔木兹和平倡议基于以下关键原则：不干涉他人事务、不侵略、遵守能源安全法、诉诸于国际法。

慕尼黑安全会议将举行两次核心小组会议，与来自中东、欧洲和其他地区的几位政治领导人、高级官员和专家举行会议。

本次安全会议期间将讨论该地区当前的危机，探索遏制局势升级的方式并确定区域合作的可能领域。

扎里夫26日强调，政治解决方案是也门危机唯一的可能，他并表示，伊朗准备向也门提供人道主义救援。

伊朗外交部在一份声明中表示，扎里夫与也门胡塞武装发言人穆罕默德·阿卜杜勒-萨拉姆举行了会晤，并与他就也门舞台的最新事态发展进行了讨论。

该声明中还提及，伊朗外交部长对也门人民在经历了五年战争和“对该国不公正封锁”之后所处的严峻条件表示遗憾，与此同时，扎里夫还呼吁结束对也门平民的杀戮并解除对 也门的封锁。

9月25日伊朗总统在联合国大会会议上提出“霍尔木兹和平倡议”并说，“由于伊朗担负着波斯湾和霍尔木兹海峡安全、和平、稳定与进步的历史责任，我邀请所有受波斯湾和霍尔木兹海峡事态发展影响的国家加入“希望联盟”，即“霍尔木兹和平倡议”。”

伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）在联合国大会会议上说道:“希望联盟”旨在促进霍尔木兹海峡地区与国家和平、稳定、发展与繁荣，并促进彼此之间了解、和平与友好关系。 该倡议涵盖了各个合作领域，如公共能源安全，航海自由，包括石油和其他资源往返霍尔木兹海峡及其以外地区的自由流动。

伊朗总统表示，希望联盟建立在相互尊重、利益互惠、地位平等、对话与谅解，尊重主权和领土完整，尊重国际边界，和平解决所有争端以及等重要原则，其中最重要的是建立在“不侵略”和“不干涉内政”原则基础上。