“大爱无国界”国际义卖活动在北京举行 伊朗积极参与

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中新社报道，由中国国务委员兼外长王毅夫人钱韦女士发起的第十一届“大爱无国界——用爱助力奔跑”国际义卖活动27日在北京举行。

今年共筹得善款710余万元(人民币，下同)，将通过中国扶贫基金会，为云南省金平县和麻栗坡县学校修建运动场。

中国国务委员兼外长王毅和夫人钱韦，外交部党委书记齐玉、副部长乐玉成等外交部官员和150余位驻华使馆、国际组织驻华机构代表及夫人出席开幕式。

钱韦在致辞中表示，十年来，国际义卖活动硕果累累，已成为各国展示多元民族文化的窗口，中国民众近距离感知世界的平台，以及所有参与者共同奉献爱心的盛会。善款用于云南、甘肃、河南、贵州、广西等地公益和扶贫事业，通过国际义卖平台，把世界各国和社会各界的爱心传递给贫困山区村民、残疾人和孩子们，点燃了受助群众对生活的希望，改变了他们的命运。本次义卖活动将筹集善款为云南省金平县和麻栗坡县修建学校运动操场，用爱助力贫困地区孩子们奔跑。

波兰驻华大使赛熙军代表驻华使团致辞表示，外国驻华使团、国际组织驻华机构和社会各界积极参与“大爱无国界”国际义卖活动，汇聚各方力量，为贫困群体带去帮助。希望“大爱无国界”不仅是今天义卖活动的主题，也能给各国处理国际关系以启迪。

近90家驻华使馆、国际组织驻华机构及近50家中资企事业单位参加本届国际义卖活动。

据伊朗驻华大使馆报道，这次义卖活动中，伊朗一共展示了近白件商品，其中伊朗特产的手工艺品、绝伦的地毯等都受到了大家的广泛好评。

据悉，国际义卖活动累计筹集善款近4000万元，为120名听障儿童植入人工耳蜗，资助130余名先天性心脏病患儿实施手术，帮助1500余名白内障患者重见光明，资助2000余名贫困地区特殊岗位中小学教师，并为贫困山区援建22座便民桥、8间卫生室、两座教学楼、两个水窖、两所残疾人康复站，为两个村庄实施基础设施改造。