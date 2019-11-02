环球时报：经济恐怖主义？伊朗批美国贸易新机制是“政治诡计”

伊朗国家通讯社（IRNA）：针对美国对伊朗进行的新论制裁，02日出版的《环球时报》网站刊登文章称，“美国的新机制将加剧他们针对伊朗人的经济恐怖主义”，此前曾多次炮轰华盛顿施压德黑兰是“经济恐怖主义”行径的伊朗外长扎里夫27日又向美国开炮了，这一次，是针对美国财政部25日宣布的一项与食品和药品相关的新条规。环球的文章全文如下：

据伊朗官方电视台(Press TV)27日报道，美国财政部25日宣布建立一项新的人道主义机制，以确保其他国家与伊朗进行人道主义贸易(食品与药品)时，相关制度更加透明。报道介绍，该机制要求外国政府和银行每月提交他们对伊朗进行人道主义出口的详细报告。华盛顿认为，此举可以帮助那些与伊朗进行交易的国家证实，他们与制裁德黑兰的美国保持步调一致。然而，有批评人士认为，这项新机制实际上是一种“政治诡计”，对那些希望与伊朗进行人道主义贸易的国家造成负担，而这个所谓的人道主义机制就是“一场闹剧”。

不满美国此举的，还有伊朗外长扎里夫。

27日稍晚时候，扎里夫在推特上直言美国上述机制具有“欺骗性”，他批评说，“和他们口中具有欺骗性的声明相反，美国的新机制将加剧他们针对伊朗人的经济恐怖主义。”

接着，扎里夫又将矛头进一步对准了美国国务卿蓬佩奥，他写道，“蓬佩奥有一种错觉，他认为对伊朗人如果‘想吃饭’，就必须向美国弯腰。现在，美国财政部不仅针对我们的食品(出口)，还盯上了药品。”

美国去年5月宣布单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启一系列对伊朗制裁措施。美国财政部6月7日宣布对伊朗最大石化企业波斯湾石化工业公司及其子公司和境外销售网络实施制裁。对此，伊朗外交部6月8日强烈谴责，称这是美国的“经济恐怖主义”行径，是美国一贯敌视伊朗政策的一部分，证明美国此前呼吁与伊朗进行所谓对话只是说辞，没有任何诚意。伊朗外交部表示，美国施加的任何新的制裁注定将以失败告终。

“中东在线”新闻网站评论称，面对来自美国步步升级的压力，伊朗除了政治上高调回应外，军事上也不甘示弱。发布新款防空系统就是一个例证，此举意在向美国展示伊朗不屈服、不就范的坚定立场。美国未来可能还会加大对伊朗的制裁力度，两国的角力正进入深不可测的“深水区”。