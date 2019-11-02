中国体育媒体：国奥24人名单公布！恒大国安锋线领衔，同组对手韩国伊朗太强

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国体育媒体报道，中国足协公布了出征泰国的国奥名单；前锋方面，广州恒大的杨立瑜、北京国安的张玉宁入选。

门将方面，是上海上港的陈威和山东鲁能的李冠希。

中场球员具体名单是张源、黄聪、胡靖航、段刘愚、高天意、邓宇彪、陈彬彬、张凌锋、黄政宇、黄紫昌。

后卫名单为：马超、杨帅、李扬、冯博轩、赵剑非、汪瑞琪、蒋圣龙、魏震、迪力木拉提、童磊。

现任国奥队主教练郝伟此前曾经担任过李霄鹏的副手，是前鲁能泰山助理教练。前国奥主帅希丁克因为带队成绩不佳、以及工作态度不积极最终被中国足协拿下。

据报道，这次郝伟带领国奥出征泰国，主要是为了2020年进行的U23亚洲杯做准备。

在泰国拉练期间，国奥队将和曼谷大学队和泰国国奥队进行热身赛。

在上一届的U23亚洲杯中，中国队遭遇了西亚裁判的“特殊照顾”。在小组赛第3轮中国队的何超被西亚裁判红牌罚出，直接导致国足1:2负于卡塔尔无缘小组出线。

这次郝伟担任国奥队主教练，中国足协并没有给郝伟过多的压力，没有提出明确的亚洲杯成绩目标。

U23国足亚洲杯抽签分组非常不利，中国队和太极虎韩国、中亚狼乌兹别克斯坦、西亚劲旅伊朗分在了同一个小组。

伊朗和韩国实力明显在中国队之上，而中亚狼乌兹别克斯坦实力同样不容小觑。所以，这将 郝伟挂帅的国奥队奥运征程前途凶险。