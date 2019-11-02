李零新著《波斯笔记》：用“我们”的眼光重新审视世界历史

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中新网报道，李零是北京大学人文讲席教授，美国艺术－科学院院士，其研究、著述范围涉及诸多领域，如考古、古文字、古文献，以及方术史、思想史、军事史、艺术史和历史地理。他曾说：“我的专业是什么，有点乱。但说乱也不乱。我这一辈子，从二十来岁到现在，竭四十年之力，全是为了研究中国。”此前他在三联书店出版的《我们的经典》(四卷)和《我们的中国》(四卷)都是围绕着上述这个主题。

这部关于波斯帝国阿契美尼德王朝的著作，则是李零研究中国史的延伸，至于为什么要选择波斯作为研究对象，他在《自序》中表示，波斯(今伊朗)位于欧亚大陆的中央，是古代世界互相交流的关键枢纽，波斯帝国不仅是伊朗高原的大一统，也是近东古国的大一统——从字面意义上讲，堪称另一个“中国”；同时，在所有早期帝国中，伊朗的三大帝国也与秦汉隋唐时期的中国最相似，在丝绸之路东西交往的历史上，伊朗与中国的关系也最密切。同时，对波斯历史的研究，西方学者一直是主流，他们都从希腊视角来解读波斯帝国史，波斯被当做对立面：希腊代表欧洲，代表西方，象征自由；波斯代表亚洲，代表东方，象征专制。“于是我想，我应找点书读，写点笔记，换个角度看波斯，也换个角度看希腊”。

在李零看来，传统欧洲史学一直是从希腊史料和希腊视角解读波斯帝国史。这个单向视角一直影响着现代欧洲，影响着他们的文化立场和文化心理，也影响着这一强势话语支配下的世界。大家以为，欧洲先进，全靠民主，民主的摇篮是希腊，民主的基因在雅典。这很符合那个时代的思潮，但跟实际历史对不上号。希腊是在现代背景下被发现，被解读，被美化。

在书中，他一一纠正了当下对希腊误读：

“希腊只是地中海沿岸的一批蕞尔小邦，不是统一的政治实体。

希腊没有统一的政制，曾经有六种政体，君主制—贵族制—共和制是一系，僭主制—寡头制—民主制是一系。前者是贵族政治，后者是富人政治，都不是平民政治。

希腊统治者用民主制反对僭主制，求助于下层民众，是出于不得已。所谓民主，只是扩大选举范围，寻求民意支持罢了。当家做主的还是富贵人家。

希腊城邦都是小国，小国难免受控于大国。波斯境内的希腊城邦，早先最发达。希波战争，雅典入侵在前，波斯报复在后。波斯用武力征服，遭受挫折，但用金钱收买，效果显著。

国家形态的演进，总是由小到大，走向世界化。罗马帝国是欧洲历史的巅峰。罗马学马其顿，马其顿学波斯。希腊城邦并非国家进化的高端，而是国家进化的低端。”

与以往从希腊视角解读波斯帝国史不同，《波斯笔记》从中国与波斯比较的视角出发，换了个方向看波斯，也换了个方向看西方、看世界，用“我们”的眼光重新审视东西之争和世界历史。全书系统详实地整理了波斯帝国的历史，全面地比较古代中国与波斯帝国的方方面面，共分为上下篇，上篇十章的“历史—地理篇”涉及波斯帝国的政治、疆域、制度、宗教，下篇十章“考古—艺术篇”介绍了宫殿、石刻、艺术品、博物馆文物。此书为读者看待欧亚大陆两千年以来的文明进程开启了当代中国的全新视野。

据悉，为写作此书，李零还前往伊朗考察三次，每次都有摄影师随行，拍摄了许多令人赞叹的资料照片，这些照片不但在视觉上有震撼人心的效果，而且以其资料的完整性，做出了当代中国域外考古、考察的非凡贡献。