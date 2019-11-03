伊朗外交部发言人：美国的新制裁表示出华盛顿外交能力的薄弱

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）在回应美国对伊朗建筑业的禁运政策时表示：“此类行动表示出美国外交能力的薄弱并表明美方的制裁是一种效率低下的外交手段。”

阿巴斯·穆萨维补充说道：“不幸的是，美国外交体系无法执行外交职能也不能做出明智的举措，而是只能依靠经济恐怖主义压榨。”

他还说：“美国对其他国家甚至国际社会和多边机制的态度，总是以霸凌的外交手段达到其目的，这已经成为一个全球性的问题。”

伊朗外交发言人最后还表示说：“我们认为对美国来说，最好的办法是避免继续更深地陷入幻想（重复性的制裁）；我们呼吁美方早点返回到其在伊核协议框架的承诺。”

美国10月31日表示，已对伊朗的建筑业和用于军事或核项目的四种材料的贸易，实施新的制裁。不过，美国放弃了另一项制裁，将允许外国公司继续在伊朗进行核不扩散工作。

据报道，美国国务院宣布的决定反映出，美国仍在通过范围更广的经济制裁，增加对伊朗的施压。但美国通过后一项举措，为与伊朗的对话打开了大门，同时也使伊朗更难开发核武。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议，并分阶段恢复对伊朗的制裁，包括针对与伊朗开展业务的国家的次级制裁。华盛顿称，要通过制裁把伊朗石油出口降至零。

2019年5月初，伊朗给欧洲国家60天时间谈判解除制裁，否则伊朗将逐步削减对《伊核协议》的义务。

伊朗7月1日宣布浓缩铀存量突破300公斤，8日宣布铀浓缩丰度突破协议规定的3.67%上限。伊朗副外长阿拉格齐7月7日表示，如果伊核协议其他签字方不能满足伊朗诉求，伊朗将每隔60天削减履行伊核协议规定的义务。9月6日，伊朗宣布第三阶段减少履行伊核协议义务措施，放弃遵守核能研发方面的承诺，不再遵守协议有关离心机的限制。