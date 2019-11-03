印德呼吁通过对话和平解决伊核问题

伊朗国家通讯社（IRNA）：印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）和德国总理安格拉·默克尔（Angela Merkel）在一份联合声明中表示：“伊核问题问题应通过政治谈判和平解决。”

印度和德国在联合声明中还表示伊朗应该遵守核协议，并补充说：“解决伊核问题的重要问题在于，必须努力采取行动，并通过和平谈判建立信任以及减轻现有紧张局势。”

德国总理默克尔前天晚抵达新德里开始为期两天的旅行。他昨日会见了印度总理纳伦德拉·莫迪和印度总统拉姆·纳特·昆迪。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议，并分阶段恢复对伊朗的制裁，包括针对与伊朗开展业务的国家的次级制裁。华盛顿称，要通过制裁把伊朗石油出口降至零。

2019年5月初，伊朗给欧洲国家60天时间谈判解除制裁，否则伊朗将逐步削减对《伊核协议》的义务。

伊朗7月1日宣布浓缩铀存量突破300公斤，8日宣布铀浓缩丰度突破协议规定的3.67%上限。伊朗副外长阿拉格齐7月7日表示，如果伊核协议其他签字方不能满足伊朗诉求，伊朗将每隔60天削减履行伊核协议规定的义务。9月6日，伊朗宣布第三阶段减少履行伊核协议义务措施，放弃遵守核能研发方面的承诺，不再遵守协议有关离心机的限制。

伊朗伊斯兰共和国总哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）最近表示：“我想美国从退出核协议的第一天和到现在一直要告诉伊朗人民国家所有问题的根源都应归咎于伊朗政府。”

他指出：“美国现在政府选择的方式是把话锋转向选举口号，毫无疑问的是这并不符合一个国际性的协议，美方的这样态度自动引起伊朗的公众舆论对华盛顿的谴责。”

鲁哈尼总统强调：“特朗普曾经说过不喜欢这个协议，但是他忽视了“一个国家政府的承诺代表着一个国家的人民承诺，而特朗普先生很明显地违反了这个承诺”。

伊朗总统表示：“美国的目标是将伊朗人民与国家的军队和政府分开，这当然从一开始就很明显不会成功，反而使得伊朗民族和美国政府之间鸿沟越来越深，仇恨越来越大。 同时也证明美国现在做的事不会得到任何结果。”

他强调“他们坚持在施压的同时与伊朗进行谈判，但是我们拒绝在有先决条件的情况下进行谈判，因为他们必须先向我们证明其诚意，我们才愿意谈判，否则我们不会接受。“