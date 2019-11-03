【专访】中国人民大学国际关系学院副院长：伊中传统友好，合作潜力巨大

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣教授在北京接受伊通社（IRNA）采访时，提到两国之间发展合作的障碍之一是缺乏相互了解，并表示相互了解是不断扩大中伊关系的必要条件。

他说：“两国之间应该深入了解增进互信，只有不断的增进了解，双方才有更多的发展空间，才能使两国受益。”

北京人民大学国际关系学院副校长强调，可以扩大学术、科学、艺术和文化交流来增进两国之间的合作，但在此之前，需要采取解决方案来使两国人民相互了解。

他说：“中国和伊朗的年轻人之间彼此的了解仍然不够，相互了解的国家关系会越来越近，这可以成为发展关系的力量。”

他表示，中方已经重申，长期以来中伊是两个友好的国家，但仍然需要给双方尤其是青年，提供更多彼此了解的信息。

北京人民大学国际关系学院副院长认为“相互认识”是发展双方关系的先决条件，并补充说：“将这种认识注入两国社会是各领域相关当局和机构的责任。”

金灿荣教授在谈到两国历史上的良好关系时补充说：“尽管中国面临来自美国政治和经济上的压力，但中国从未与德黑兰断绝联系，并一直支持伊朗。”

他援引“一带一路”倡议是中伊两国增加合作的重要合作机会之一。

他说：“中国对其他国家没有挑战，在世界上也始终持和平态度。 而美国作为一个世界强国，却没有遵循中立原则，一直护卫一些国家。”

北京人民大学国际关系学院副院长表示，美国犯了许多战略性错误，例如中东地区（包括阿富汗）的持久战，这种错误已经持续了多年。