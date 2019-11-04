伊朗被动防御组织副主席：我们处于中东网络能力的最前沿

伊朗国家通讯社（IRNA）： 哈桑·哈塔米（Hushang Hatami）博士周日在博伊诺德(Bajnord)举行的被动防御会议上说：“现各方领导人已严重介入这一领域，包括科学、研究与技术、卫生和内政部正在制定必要的政策。”

他说：“我们现已有16个被动防御领域专业的2,000名毕业生，有超过700篇相关论文。除此之外，一些大学也特别关注这一领域问题。”

哈塔米（Hatami）补充说：“被动防御和经济防御这两个领域的和专业已获得批准。”