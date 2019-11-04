德黑兰市长呼吁全球大城市联合对抗气候恶化

伊朗国家通讯社（IRNA）：匹路兹·哈纳齐（Peroz Hanachi）周六晚上在德黑兰举行的第四届德黑兰金砖颁奖典礼上，指出空气污染、交通、气候变化和全球变暖等一些常见问题。

哈纳齐（Hanachi）引用了贫困、边缘化、水和卫生设施以及减少化石燃料的使用等问题，他说：“举办这一奖项是为了分享城市经验，并重视不同的城市管理工作，以促进城市生活。”

德黑兰市市长在谈到伊朗大都市发展时说：“直到30年代，我们在伊朗只有一个大都市，而今天，我们正面临15个大都市或其他即将成为大都市的城市。 在30年代，城市人口与农村人口的比例为3∶7，根据最新的官方人口普查，这一比例现已完全逆转。在世界范围内，这一比例也正在以较慢的速度发展。”

哈纳齐（Hanachi）谈到金粘土奖时说：“我们试图将这一奖项认可为提高城市质量，并且认可全球范围内为这一问题努力的其他优秀同事。”

金粘土奖于93-95年举办，而今年的口号是“人人拥有智慧、弹性和可持续发展的城市生活”。

哈纳齐（Hanachi）说：“我感谢联合国人居署和其他国际组织为我们的纪念活动提供的帮助。

在第一阶段，我们的项目数量很少；在第二阶段，大约有230个项目参加了此活动，其中24个是由评审团选出的。 其中还有一些有趣的标题，例如，澳大利亚墨尔本的一个项目导致城市温度降低了4度。 在第三阶段，有超过40个国家参加，他们总共参加了164个国内项目和255个国外项目，黎巴嫩的巴尔贝克市和伊朗拉什特市被选中。 在今年的计划中，我们大约有500个候选，包括144个来自伊朗内部的候选，其余的来自伊朗境外。

我们希望通过这种活动能对德黑兰管理层进行重新审视，我们将这次活动视为提高德黑兰和伊朗其他地区生活质量的机会，同时也使其他国家受益。 根据联合国经济和投资委员会的建议，将选择世界城市日，以进一步与世界各地的城市加强合作，以加强城市基础设施，地方治理和城市管理以及其他重要领域，以应对不同社区城市变化的后果。”