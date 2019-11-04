伊朗将派高级别代表团参加中国第二届进博会

伊朗国家通讯社（IRNA）：据悉有超过1000家公司参展，他们首次将自己的产品带到中国参加展览。

去年，由于某种原因，伊朗商人没有参加第一届的上海进口商品展览会，但今年有15家伊朗企业参加，伊朗工业、矿业和贸易部长里扎·拉哈玛尼（Reza Rahmani）将参加开幕式。



中国市场巨大，但竞争也很激烈，伊朗商人应努力抓住商机，特别是由于美国制裁的影响，一些中国商人对与伊朗的经贸合作持怀疑态度，伊朗商人也抱怨两国在经贸合作的问题与困难。

第二届中国国际进口商品交易会将于11月5-10号在上海举行。

第二届进口博览会国家展参展国分为亚洲地区、西亚非地区、欧亚地区、欧洲地区和美大地区。

其中，亚洲地区包括中国、柬埔寨、印度、马来西亚、泰国、蒙古国、尼泊尔、印度尼西亚、土耳其、斯里兰卡、伊朗、老挝、孟加拉、马尔代夫、缅甸等15国。

西亚非地区包括约旦、赞比亚、沙特阿拉伯、黎巴嫩、佛得角、喀麦隆、科特迪瓦、卢旺达、南非、突尼斯、坦桑尼亚等11国。

欧亚地区包括哈萨克斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、土库曼斯坦、亚美尼亚等8国。

欧洲地区包括捷克、法国、希腊、意大利、葡萄牙、匈牙利、瑞典、西班牙、摩纳哥、克罗地亚、芬兰、拉脱维亚、马耳他、波兰、斯洛文尼亚等15国。

美大地区包括牙买加、秘鲁、乌拉圭、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、多米尼加、巴西、巴布亚新几内亚、阿根廷、哥斯达黎加、古巴、萨尔瓦多、斐济、瓦努阿图等15国。

第二届进博会将于11月5日在国家会展中心正式开幕，今年仍分为国家综合展、企业商业展和虹桥国际经济论坛。其中国家展总面积3万平方米，依旧设立中国馆（含港澳台展区）。在进博会结束后，国家展将延展八天，在11月13日到20日向社会观众免费开放。