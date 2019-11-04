伊朗向中亚出口水泥增加 萨拉赫斯铁路边界出口了50万吨水泥

伊朗国家通讯社（IRNA）： 穆斯塔法·纳斯里·维尔基（Mustafa Nasiri Varg）在接受伊通社记者的采访时补充说，“75％货物出口到了乌兹别克斯坦，其余的出口到了土库曼斯坦和哈萨克斯坦。”

他继续说：“到今年为止，根据伊朗伊斯兰共和国铁路贸易的资料记录，从伊朗边境一共出口了80.8万吨货物，其中80％出口的是水泥。”

霍拉桑铁路总干事表示：“萨拉赫斯（Sarakhs）铁路在该国的出口份额中占总出口份额的大约85％，这主要是由于对中亚的水泥出口的增加。”

他补充说：“尽管在此期间从萨拉赫斯边境铁路的货物总出口量为68.3万吨，其中75％是水泥（约51.2万吨）的出口，大部分由Khorasan Razavi水泥生产商提供。”

去年，萨拉赫斯铁路和中亚国家进出口和过境总贸易量超过200万吨，而去年中亚通过该铁路边界的过境量为127.4万吨刷新了纪录。

伊朗水泥行业的起源可追溯到1933年，当时由丹麦FLSmidth在德黑兰南部建造的第一个工厂，每天只能生产100吨水泥。产能在1937年得到增加，总产能达到9000吨/年，到20世纪50年代和60年代，伊朗水泥产能出现了第一轮真正的爆发式增长。

到20世纪70年代末，伊朗水泥行业正真发展起来，年产能达到800万吨。在1980~1990的十年中，产能上升到1690万吨/年，到2000年末，再次翻番至2950万吨/年；在2000~2010年的10年内，产能扩张更为迅速，十年时间产能增加了4110万吨；此后的产能增速开始放缓，部分原因是伊朗国内水泥产能出现过剩。2015年伊朗水泥产能近8000万吨/年。

目前伊朗水泥行业有79家综合水泥厂，其中10家正在建设或在规划中，现有69家正在生产水泥，产能达到8500万吨/年，其中约180万吨为白水泥。此外还有额外的1040万吨产能没有被运行，处于在建或者处于规划阶段。

自2000年以来，该国约有65%的水泥窑开始升级改造采用现代化的水泥生产基础设施。伊朗绝大多数的水泥厂都是国有性质，市场上没有跨国企业或者区域企业的身影。

有行业专家分析，如果各政治势力保持冷静，伊朗经济的增长潜力仍然是惊人的。其水泥生产商不会失去这个机会。伊朗已经确定了2000亿美元的基础设施项目，其中包括1550亿美元用于德黑兰的建筑翻修。这将驱动部分伊朗建筑采用比以前更高的标准，特别是在技术，能源，效率和现代技术的使用方面；同时预计约有430亿美元的水利基础设施项目；旅游业预计也将会复苏，相关的酒店、餐馆、商场等设施的也将进一步新建和翻新。