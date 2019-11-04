「快讯」伊朗工业、矿业和商业部长抵达上海出席中国第二届进博会

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国第二届进博会将于今年11月5日在上海举行，将有来自世界各地的150个国家（包括伊朗伊斯兰共和国）参加，中华人民共和国主席习近平也将出席该活动的开幕式。



超过3,000多家公司将参加此次展览，其中有1,000多家首次在中国市场参展，他们都将在中国展示自己生产的产品。



预计未来15年中国将进口3万亿美元的商品和1万亿美元的服务，此展览的重要性在于中华人民共和国主席习近平将参加了开幕式。

第二届进口博览会国家展参展国分为亚洲地区、西亚非地区、欧亚地区、欧洲地区和美大地区。

其中，亚洲地区包括中国、柬埔寨、印度、马来西亚、泰国、蒙古国、尼泊尔、印度尼西亚、土耳其、斯里兰卡、伊朗、老挝、孟加拉、马尔代夫、缅甸等15国。

西亚非地区包括约旦、赞比亚、沙特阿拉伯、黎巴嫩、佛得角、喀麦隆、科特迪瓦、卢旺达、南非、突尼斯、坦桑尼亚等11国。

欧亚地区包括哈萨克斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、土库曼斯坦、亚美尼亚等8国。

欧洲地区包括捷克、法国、希腊、意大利、葡萄牙、匈牙利、瑞典、西班牙、摩纳哥、克罗地亚、芬兰、拉脱维亚、马耳他、波兰、斯洛文尼亚等15国。

美大地区包括牙买加、秘鲁、乌拉圭、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、多米尼加、巴西、巴布亚新几内亚、阿根廷、哥斯达黎加、古巴、萨尔瓦多、斐济、瓦努阿图等15国。

第二届进博会将于11月5日在国家会展中心正式开幕，今年仍分为国家综合展、企业商业展和虹桥国际经济论坛。其中国家展总面积3万平方米，依旧设立中国馆（含港澳台展区）。在进博会结束后，国家展将延展八天，在11月13日到20日向社会观众免费开放。