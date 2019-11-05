展示中国潜力 贡献“虹桥智慧”——第二届中国国际进口博览会透视

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国经济日报报道，11月5日，第二届中国国际进口博览会在上海开幕。中国国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲，法国总统马克龙、希腊总理米佐塔基斯、牙买加总理霍尔尼斯、塞尔维亚总理布尔纳比奇、伊朗工业、矿业和贸易部长雷扎·拉哈马尼（Reza Rahmani）出席开幕式及相关活动。

与开幕式主论坛配套的，是主题为“开放创新、合作共赢”的第二届虹桥国际经济论坛5场分论坛。今年分论坛邀请了世界贸易组织、联合国贸发会议、联合国工发组织、联合国开发计划署和国际贸易中心等国际组织担任论坛合作单位。这5场分论坛的议题分别为“开放、规则和营商环境”“人工智能与创新发展”“世贸组织改革和自由贸易协定”“数字化时代与电子商务创新发展”“70年中国发展与人类命运共同体”。从议题可以看出，论坛将把脉全球经济发展新趋势，探索世界经济重新焕发生机的路径和前景。

可以说，这5个分论坛每场都是含金量十足的思想盛宴。据透露，出席嘉宾层次相当高，除相关国家政府官员外，还包括一些重要国际组织的“一把手”或主要负责人，如世贸组织总干事阿泽维多、联合国贸发会议秘书长基图伊、亚投行行长金立群、国际贸易中心执行主任冈萨雷斯等重量级人物。

当然，企业家是论坛不可或缺的主角。阿斯利康CEO苏博科、3M董事长兼首席执行官麦克·罗曼、葛兰素史克CEO艾玛·沃姆斯利、赛诺菲CEO韩保罗、通用电气国际业务总裁兼首席执行官段小缨等全球500强企业领袖都将悉数出席，并在论坛上担任发言嘉宾，发表真知灼见，为新时期世界经济建言献策。

据悉，每场分论坛的与会嘉宾约800人，包括有关外国政府代表团、国际组织、港澳代表团、地方交易团人员、参展商代表、采购商代表、其他相关企业代表，围绕分论坛议题，探讨国际经济发展新趋势、新变化、新动向，为推进开放、包容、普惠、平衡、共赢的全球经济和构建开放型世界经济建言献策，为新时代世界经济焕发生机贡献“虹桥智慧”和“虹桥主张”。

既有全球首发 更有中国首展

在首届进博会期间，一大批“明星”展品，如金牛座机床、镶钻高跟鞋、透明电视、3分钟变身的飞行汽车、会跳舞的眼镜等，让海内外观众大开眼界。在“四叶草”展馆里，大批外国企业和客商展示了实力、宣传了产品、找到了客源。

今年的企业展，总展览面积比去年增加超过20%，达33万平方米，涵盖装备、消费、食品、健康、服务等5大板块7个展区。相比去年，今年增加了养老等题材，增设了室外展区。来自150多个国家和地区3000多家企业签约参展，不少跨国公司高管亲自带队参展。其中，美国企业参展数量达192家，参展面积达4.75万平方米。与此相呼应的是，注册报名的专业采购商和观众达50万，比去年增加了约10万。

今年“四叶草”展馆将展出哪些新产品新技术新服务？“剧透”一下，先睹为快。

起亚汽车将展出一款全新电动化概念车，该车采用的技术可识别用户情绪状态，被称为实时情感自适应驾驶系统。

精密制造是日本理光集团发展的新方向。理光将展示多款世界首发用于生产现场的设备，如理光干式喷片洗净机，不仅不用水和其他溶剂，还可利用气流将特殊树脂片吹到电路板表面脏污残留处，通过碰撞接触来扫除脏污。

德勤主打的是一面“魔墙”——可触控数据可视化智能产品。从表面看，“魔墙”是一面光滑的屏幕，但屏幕后方装有许多传感器，能够通过感知触碰投影。参观者站在“魔墙”面前并选定感兴趣的话题，传感器就会开始运作，利用动画投影技术和图形技术，图文并茂地展示一座城市或一家企业的创新亮点或成长历程。

阿斯利康将展出一款名为IT Bra的乳腺癌筛查“黑科技”产品。该产品通过监测乳腺组织温度变化完成筛查，佩戴6个小时就可预示乳腺癌疾病的发生情况。

德国阿吉斯公司瞄准中国“无废城市”建设带来的新需求，将在进博会上展出全球首发的一款建筑垃圾粉碎设备。该设备采用一键式操作，能把建筑垃圾以每小时150吨至200吨的速度“变废为宝”。

迪卡侬将RFID自助收银系统带到进博会，观众可以现场体验“秒读”收银，只需把所有商品放入自助式收银台的篮筐内，就能一次性完成读取、计价和支付。

欧姆龙的乒乓球机器人去年在展会上曾引起不小轰动。公司今年将展出第五代FORPHEUS机器人。新产品具有增强人工智能教练功能以及出色的摄像系统，可以预测玩家的行为及回球动作，更专业地辅助乒乓球训练。

德龙的全自动咖啡机首次引入双豆仓设计，可以根据个人口味选择放入不同的咖啡豆。每个豆仓均配备专用磨豆器，并拥有感应磨豆技术，实现个性化咖啡制作，可以同时制作2杯咖啡。

配套活动

解读开放政策 促进有效合作

为更好发挥进博会的对外政策宣介平台和主动开放合作平台作用，本届进博会期间将举办五大类、数百场配套活动，表明中国支持多边贸易体制、推动发展自由贸易的一贯立场，展现中国推动建设开放型世界经济、支持经济全球化的实际行动。

一是政策解读活动。工信部、国资委、海关总署、中国人民银行、天津市政府、山东省政府等国家部委和地方政府，以及联合国项目事务署、国际贸易中心、意大利对外贸易委员会等国际组织和外国机构将举办形式多样的政策发布、权威分析、深度解读、趋势研判等活动，有助于境内外各界了解中国深化改革开放最新政策，促进互利共赢合作，了解产业发展新趋势、新理念、新战略。

二是对接签约活动。进博会是“买全球、惠全球”的国际盛会，是中国主动开放市场、开展有效合作的重要平台。各交易团、中央企业、地方大型国有企业、外资龙头企业、重点民营企业等采购商，以及重点参展商、组展机构、支持单位等，将利用这一平台实现供需双方对接。期间，这里还将举办一系列需求发布、签约仪式、行业论坛、营商环境推介、省州合作交流等活动，促进展会成交和贸易、产业对接。

三是新品展示活动。进博会是展示新产品、新技术、新服务的国际大舞台，许多参展的世界500强、行业龙头企业等，将争相举办新产品发布、新技术推广、新服务展示、品牌推介等多种形式的活动，将进博会打造成为新品首发地。

四是研究发布活动。进博会还是新理念、新战略、新研究集中发布的平台，世贸组织等国际组织，科研院所、高等院校等研究机构，以及各类智库和专业机构将举办各种年度报告发布、研究成果分享、科研主题论坛、官产学研对话等活动。

此外，还有不少其他类别的配套活动，如参展国别地区推介活动、文艺演出、专题推介会、餐会酒会、时装秀、专业比赛等。活动可谓精彩纷呈，丰富多样。