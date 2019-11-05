伊朗工矿贸部长：德黑兰将采取必要措施扩大对华非石油出口

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国工业、矿业和贸易部长前往中国，会见了中国官员并参加了第二届上海进博会。他说：“在伊朗采取“抵抗型经济政策”措施框架下，伊朗贸易的重点是扩大向中国等邻国和友好国家的非石油产品出口。”

雷扎·拉哈马尼（Reza Rahmani）周一在上海与伊朗驻上海商会的成员会晤时表示：“随着中伊关系进入新阶段，上海商会的伊朗分支机构可以发挥重要的建设性作用。 扩大非石油和矿产品的出口以及加大两国之间的投资合作。”

他对上海商会的努力表示感谢，称商会是经济战的士兵，并呼吁商会与伊朗工业部加强合作，共创未来。

拉哈马尼（Rahmani0补充说：“鉴于中国是伊朗最重要和最大的贸易伙伴，上海进口产品展览会可能为伊朗产品进入世界最大的消费市场打开大门。”

伊朗工业、矿业和贸易部长雷扎·拉哈马尼（Reza Rahmani）于周一抵达中国上海。

第二届中国国际进口博览会在上海开幕。中国国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲，法国总统马克龙、希腊总理米佐塔基斯、牙买加总理霍尔尼斯、塞尔维亚总理布尔纳比奇、伊朗工业、矿业和贸易部长雷扎·拉哈马尼（Reza Rahmani）出席开幕式及相关活动。