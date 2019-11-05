伊朗总统：我们将提高浓缩铀产量 迈出减少履行核协议第四步

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）在周二的阿扎迪创新工厂成立典礼上说：“明天我们将迈出新的一步也就是第四部，当然，我们将向我们的友好国家宣布这个消息，这个新的决定将由原子能机构进行监视，并且原子能机构将继续监视。”

鲁哈尼补充说：“与其他三个步骤一样，我们的第四步骤是可逆的。” 只要他们恢复了全部承诺，我们就会恢复我们的全部承诺。但是我们将基准设在2019年1月1日，如果他们返回我么也将返回到2017年1月1日。”

伊朗总统指出：“ 我们知道一些国家对福尔多的操作很敏感，但是一旦他们履行了义务，我们也将再次切断气体，并且不会将气体注入到离心机中，这一步骤可以逆转。”

总统坚持认为，我们不能单方面履行义务，他说：与此同时，我还强调我们与某些国家谈判中的承诺德黑兰还是会继续履行。

他说：“ 我们有机会再次进行谈判， 如果我们找到解除制裁的正确方案，我们可以轻松出售我们的石油，使用银行中的钱，以及解除对保险和金属等的其他制裁。”

昨日，伊朗原子能组织主席萨利希（Salehi）视察纳坦兹（Natanz）核设施时表示，伊朗正在研制更新型的离心机，这比核协议允许的离心机快10倍。

萨利希宣布，伊朗目前正在运行60台IR-6型离心机。这一数量是从前的两倍，违反了伊核协议。当天萨利希还下令将铀气体注入IR-6型离心机，以加快提炼浓缩铀。萨利希说，伊朗已经准备好，从6日起迈出减少履行核协议承诺的第四步。

2019年5月初，伊朗给欧洲国家60天时间谈判解除制裁，否则伊朗将逐步削减对《伊核协议》的义务。

伊朗7月1日宣布浓缩铀存量突破300公斤，8日宣布铀浓缩丰度突破协议规定的3.67%上限。伊朗副外长阿拉格齐7月7日表示，如果伊核协议其他签字方不能满足伊朗诉求，伊朗将每隔60天削减履行伊核协议规定的义务。9月6日，伊朗宣布第三阶段减少履行伊核协议义务措施，放弃遵守核能研发方面的承诺，不再遵守协议有关离心机的限制。