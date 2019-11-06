美国是导致伊核局势持续紧张的根源 解铃还须系铃人！

伊朗国家通讯社（IRNA）： 据中国外交部官网报道，2019年11月5日外交部发言人耿爽就伊朗问题答记者问。

问：据报道，美国财政部宣布对伊朗武装部队总参谋部及与伊朗几位官员有关的9名个人实施制裁，其中还包括哈的一个儿子。中方对此有何评论？

答：中方一贯反对单边制裁和所谓的“长臂管辖”，认为动辄使用制裁或以制裁相威胁根本解决不了问题，对话、谈判才是解决问题的真正出路。希望有关方面本着平等和相互尊重的原则，通过对话、协商化解分歧，共同维护地区及世界的和平稳定。

问：据报道，4日，伊朗原子能机构主席萨利希称，伊朗启动30台IR-6型离心机，目前在运行的IR-6型离心机达到60台。同时，伊正研发IR-9型离心机。同一天，欧盟、德国官员呼吁伊朗方面保持克制，敦促伊方遵守伊核协议。中方对此有何评论？

答：我看到了有关报道。正如我们此前多次指出的，美国单方面退出伊核问题全面协议、对伊奉行极限施压政策，是导致伊核局势持续紧张的根源。

解铃还须系铃人。要缓解当前危机，美方应放弃对伊单边制裁和极限施压的错误做法。同时，包括伊朗在内的协议各方要保持克制，致力于完整、有效执行全面协议，坚持在全面协议框架内解决分歧。

我们敦促有关方面相向而行，加大外交努力，推动伊核局势走向缓和。中方将继续与各方一道为此作出努力。